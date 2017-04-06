Госкино запретило сериал «Танкист», анонсируемый «Интером»

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Танкист». Об этом в своем Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Танкист», показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - написал он.

Ранее пресс-служба телеканала «Интер» анонсировала показ 9 мая в своем эфире 4-серийной военной драмы «Танкист». Ее режиссером выступил Александр Ефремов, а главные роли сыграли Алексей Чадов, Лиза Арзамасова, Анатолий Кот, Вероника Пляшкевич и Алексей Назаров.

На телеканале рассказали, что «Танкист» – это рассказ о героях Великой отечественной войны, о тех, кого назвали «советскими танковыми асами». В фильме использованы исторические факты из мемуаров советских танкистов, из биографии подполковника Советской армии Зиновия Колобанова. "Фильм напомнит зрителям о почти забытом сегодня героизме советских танкистов, умевших «заставить» многотонные БТ-7, КВ, Т-34 на предельных скоростях прорывать вражеские линии минных заграждений, бесстрашно атаковать вдесятеро сильнейшего противника", - говорится в анонсе «Интера».

Фото: Пресс-служба «Интера»