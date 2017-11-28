Госкино таки запретило сериал «Сваты»

Напомним, разговоры о том, что «Сватов» могут запретить показывать в Украине, возникли еще на прошлой неделе, после того как СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в нашу страну. Вчера же, 28 ноября, Минкультуры внесло имя актера в черный список. Это дало ему законные основания для обращения в Госкино с просьбой запретить сериал.