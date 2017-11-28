ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино таки запретило сериал «Сваты»

Общество

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», производством которого занимается студия «Квартал 95».

Об этом в своем Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.

"Решение принято в соответствии со статьей 15 закона «О кинематографе», пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров от 17 августа 1998 года № 1315, приказа Министерства культуры от 28.11.2017 р. № 1257 «О дополнении (обновления) Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности» и его обнародования на официальном веб-сайте", – объяснили в Госкино.

«Телекритика» обратилась к студии «Квартал 95» за комментарием.

Общество

Минкульт может отозвать из проката сериал «Сваты». Кто следующим дополнит список?

Напомним, разговоры о том, что «Сватов» могут запретить показывать в Украине, возникли еще на прошлой неделе, после того как СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в нашу страну. Вчера же, 28 ноября, Минкультуры   внесло   имя актера в черный список. Это дало ему законные основания для обращения в Госкино с просьбой запретить сериал.

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