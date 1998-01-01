Госкино запретило сериал «Понаехали тут» из эфира канала «Украина»

Госкино аннулировало прокатное удостоверение и отменило государственную регистрацию российского сериала «Понаехали тут» (2011 г.).
Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение принято в связи смногочисленными жалобами относительно показа в эфире канала «Украина» этого сериалана "имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням".
"Решение было принято на основании ст. 15 закона «О кинематографии» и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров от 17 августа 1998 года №1315", - уточняют в Госкино.
Напомним, в январе Госкино запретило российский сериал «Человеческий фактор», показанный «Интером» и «Украиной».
Статьи по теме
- Госкино запретило 18 фильмов и сериалов с Яном Цапником
- Госкино Украины запретило российско-украинский комедийный сериал с Фреймут
- Госкино запретило российский сериал, показанный «Интером» и «Украиной»
- Госкино запретило еще 7 сериалов, которые показывали каналы «Украина» и «Интер»
- Госкино запретило прокат боевика с Тилем Швайгером из-за образа сотрудника ФСБ
- Госкино запретило еще один сериал из эфира канала «Украина»