Госкино запретило российский сериал, показанный «Интером» и «Украиной»

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение еще одного российского сериала.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о телесериале «Человеческий фактор» (режиссер Александр Замятин).

Лента была снята в 2014 году. В Украине ее показал телеканал «Интер», а также канал «Украина».

"Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15-1 закона Украины «О кинематографии»", - пояснили в Госкино. Данная статья предусматривает запрет на распространение и демонстрацию фильмов, которые содержат популяризацию органов государства-агрессора или советских органов государственной безопасности.