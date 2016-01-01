Госкино запретило российский сериал, показанный «Интером» и «Украиной»

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение еще одного российского сериала.
Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о телесериале «Человеческий фактор» (режиссер Александр Замятин).
Лента была снята в 2014 году. В Украине ее показал телеканал «Интер», а также канал «Украина».
"Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15-1 закона Украины «О кинематографии»", - пояснили в Госкино. Данная статья предусматривает запрет на распространение и демонстрацию фильмов, которые содержат популяризацию органов государства-агрессора или советских органов государственной безопасности.
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