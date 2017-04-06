Госкино запретило документальный фильм об Олесе Бузине

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующая при Госкино, приняла решение запретить демонстрацию документального фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени» на территории страны в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства.

Как сообщает пресс-служба Госкино, такое решение было принято большинством голосов комиссии после просмотра ленты. О каких именно нарушениях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Рассмотреть вопрос о соблюдении / нарушении действующего законодательства при показе документального фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени» Госкино попросил Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Напомним, журналист и писатель Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года. Фильм был снят в 2016 году его друзьями и коллегами на смартфоны.

Фото: Wikipedia.org / Russianname