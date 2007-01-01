Госкино запретило четыре российских телефильма

Госкино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило госрегистрацию российскому четырехсерийному фильму «Вопреки всему», выданное компании «Маркер Медиа», а также телефильмам «Мои чужие дети», «Звонок из прошлого» и «Любовь не обманешь», выданным компании «Медаа Маркет».

Как сообщает пресс-служба ведомства, причина такого решенияобнаружение в документах, поданных этой компанией, недостоверных сведений.

"Сейчас Госкино проводит проверку всех прокатных удостоверений, выданных ООО «Маркер Медиа»", – добавляют в ведомстве.

Напомним, в сентябре Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные российском сериалу «Сердце не камень» (2012 г.) и телефильму «И все-таки я люблю» (2007 г.), а также российско-украинскому фильму «Тариф «Счастливая семья» (2013 г.)