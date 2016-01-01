Госкино отозвало прокатное удостоверение у сериала «Старшая сестра» на канале «Украина»

По его словам, в документах, которые представители телеканала подали в Госагентство, было указано, что сериал является копродукцией трех стран – Украины, России и Польши.

"Но когда сериал вышел в эфир, выяснилось, что аналогичный продукт уже был показан в России по «Первому каналу» и там его показывали под другим названием и в нем были указаны другие авторы, – утверждает Филипп Ильенко. – Более того, авторы сериала неоднократно давали комментарии о том, как они его снимали. Так вот, это не те люди, которые указаны в документах, поданных «Украиной»".

Госкино запросило у телеканала подтверждения того, что сериал является копродукцией. Однако, ответа, по словам Ильенко, так и не последовало. "Мы сомневаемся в том, что нам подали достоверную информацию. А согласно закону, если канал подал недостоверные данные, мы имеем право отозвать прокатное удостоверение, что мы и сделали", – отмечает Ильенко.

«Телекритика» также обратилась за комментарием в пресс-службу «Украины» и готова опубликовать его.

Ранее Госкино аннулировало прокатные удостоверения таких сериалов канала «Украины» как «Второй шанс», «Жизнь рассудит», «Сломанные судьбы», «Мезальянс», «Чужие дети», «Ищу мужчину», «Недотрога» и «Я дарю тебе счастье». У «Интера» отозвали удостоверение на сериал «Я подарю тебе любовь», а у «2+2» – «Последний коп».