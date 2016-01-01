ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино отозвало прокатное удостоверение у сериала «Старшая сестра» на канале «Украина»

Общество

Госагентство по вопросам кино на заседании 21 декабря приняло решение аннулировать прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра», который показывал телеканал «Украина», сообщил «ТК» глава ведомства Филипп Ильенко.


По его словам, в документах, которые представители телеканала подали в Госагентство, было указано, что сериал является копродукцией трех стран – Украины, России и Польши.

"Но когда сериал вышел в эфир, выяснилось, что аналогичный продукт уже был показан в России по «Первому каналу» и там его показывали под другим названием и в нем были указаны другие авторы, – утверждает Филипп Ильенко. – Более того, авторы сериала неоднократно давали комментарии о том, как они его снимали. Так вот, это не те люди, которые указаны в документах, поданных «Украиной»".

Госкино запросило у телеканала подтверждения того, что сериал является копродукцией. Однако, ответа, по словам Ильенко, так и не последовало. "Мы сомневаемся в том, что нам подали достоверную информацию. А согласно закону, если канал подал недостоверные данные, мы имеем право отозвать прокатное удостоверение, что мы и сделали", – отмечает Ильенко.

«Телекритика» также обратилась за комментарием в пресс-службу «Украины» и готова опубликовать его.

Ранее Госкино аннулировало прокатные удостоверения таких сериалов канала «Украины» как «Второй шанс», «Жизнь рассудит», «Сломанные судьбы», «Мезальянс», «Чужие дети», «Ищу мужчину», «Недотрога» и «Я дарю тебе счастье». У «Интера» отозвали удостоверение на сериал «Я подарю тебе любовь», а у «2+2» – «Последний коп»



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