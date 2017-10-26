ТЕЛЕКРИТИКА

Госдума РФ приняла законопроект о признании зарубежных СМИ иноагентами

Общество

Поправки в российский закон об информации, которые позволяют причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам», сегодня, 15 ноября, прошли третье окончательное чтение в Госдуме.

Как сообщает «Радио Свобода», теперь в России любые иностранные структуры, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы" и получающие финансирование из-за рубежа могут быть признаны «иностранным агентами».

На российские СМИ, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются. 

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Для вступления поправок в силу их должен одобрить Совет федерации и подписать президент Владимир Путин.

«Радио Свобода» отмечает, что решение об ограничении работы иностранных СМИ в России последовало после того, как российский телеканал иновещания RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». При этом в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об «иностранных агентах» в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Напомним, ранее Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории РФ. Пока что в этом списке пять СМИ, среди которых CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».

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