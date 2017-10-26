Госдума РФ приняла законопроект о признании зарубежных СМИ иноагентами

Поправки в российский закон об информации, которые позволяют причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам», сегодня, 15 ноября, прошли третье окончательное чтение в Госдуме.

Как сообщает «Радио Свобода», теперь в России любые иностранные структуры, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы" и получающие финансирование из-за рубежа могут быть признаны «иностранным агентами».

На российские СМИ, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются.