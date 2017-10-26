Госдума РФ приняла законопроект о признании зарубежных СМИ иноагентами

Поправки в российский закон об информации, которые позволяют причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам», сегодня, 15 ноября, прошли третье окончательное чтение в Госдуме.
Как сообщает «Радио Свобода», теперь в России любые иностранные структуры, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы" и получающие финансирование из-за рубежа могут быть признаны «иностранным агентами».
На российские СМИ, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются.
Для вступления поправок в силу их должен одобрить Совет федерации и подписать президент Владимир Путин.
«Радио Свобода» отмечает, что решение об ограничении работы иностранных СМИ в России последовало после того, как российский телеканал иновещания RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». При этом в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об «иностранных агентах» в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.
Напомним, ранее Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории РФ. Пока что в этом списке пять СМИ, среди которых CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».