«Горите в аду демократы и гомосексуалы»: что сегодня известно о задержанном за рассылку бомб в США

26 октября во Флориде был задержан 56-летний гражданин США Сизар Сэйок. Именно его сегодня подозревают в рассылке по меньшей мере 14 бомб известным политикам-демократам, среди которых экс-президент США Барак Обама, госсекретарь Хиллари Клинтон, вице-президент Джо Байден. Помимо них, «неожиданные сюрпризы» поступили нескольким действующим членам конгресса, финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, а также редакции CNN.
Личность Сизара Сэйока полиции США знакома уже давно. Так, с 1991 по 2013 вероятного подрывника задерживали за кражи и за угрозы масштабных взрывов. Узнать больше о Сэйоке удалось ряду СМИ в США, которые сразу же отправились на поиски знакомых, друзей и родственников подозреваемого. В результате, отзывы о Сизаре Сэйоке сошлись на одном – он беспокойный и неуравновешенный человек с вероятным психическим расстройством.
Вычислили Сэйока получилось благодаря отпечатку пальца на посылке конгрессмену Максину Уотерсу. На Сизара Сэйока также указали типичные грамматические ошибки в посылках, которые совпали с теми, которые он употреблял в своих постах в социальных сетях, пишет Associated Press.
Он вправду любит Трампа. Как удалось узнать журналистам, Сэйок – активный сторонник Дональда Трампа: в 2016 году он зарегистрировался как избиратель-республиканец, участвовал в предвыборных митингах президента, а белый фургон, где Сэйок, похоже, жил в последнее время, снаружи обклеен стикерами с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. На фургоне также есть изображение мишени на лице Хиллари Клинтон и слоганы против оппозиционного Трампу телеканалу CNN.
Jeff Sessions just said #MAGABomber Cesar Sayoc “may have been a partisan.” You think so, Jeff? Which side? pic.twitter.com/ONMtkRJUYP— Patrick C. (@Patrick_Himself) 26 октября 2018 г.
Он работал стриптизером и разносчиком пиццы. Несмотря на ряд арестов, адвокат Сайока написал ходатайство в суд с просьбой разрешить его подзащитному путешествовать. Так как по его словам, Сизар работал менеджером мужских развлекательных шоу, в рамках программы «Выездной девичник», в том числе координировал заявки, продажи сопутствующих товаров и зарабатывал 100-200 долларов в день. Но эта сумма, согласно ходатайству, могла значительно сократиться, если у обвиняемого не будет разрешения на путешествия. Слова адвоката тогда подтвердил работодатель Сайока Тони Валентайн. Его последнее место работы – New River Pizza &Fresh Kitchen, где Сайок в течение нескольких месяцев развозил пиццу. От туда он уволился в январе 2018 года.
На досуге увлекался бодибилдингом. Его бывшие коллеги отметили журналистам, что Сизар отличался от других коллег и был несколько «чудным, много времени проводил в спортзале, как тупой качок. А поэтому иногда подрабатывал вышибалой в клубах, где исполняли женский стриптиз».
Сэйок вел несколько аккаунтов в соцсетях. На своих страничках подозреваемый делился конспирологическими теориями, к примеру, о том, что Джордж Сорос нанял актеров для антиоружейной кампании после массового убийства во Флориде. Также критиковал политических оппонентов Дональда Трампа и открыто угрожал им – в том числе тем, кому отправил посылки.
Что грозит вероятному подрывнику? В ФБР подтвердили, что бомбы не были муляжами, – хотя экспертам еще предстоит выяснить, существовала ли реальная опасность взрыва. Как заявил директор бюро Кристофер Рэй, каждая бомба состояла из 15-сантиметрового фрагмента пластмассовой трубы, часов, батарейки и взрывчатки. К слову, по данным CNN, на допросе Сэйок сказал, что не планировал кому-либо навредить. На данный момент, если личность подрывника подтвердится, Сэйоку грозит до 48 лет тюрьмы по нескольким обвинениям — в том числе в незаконной транспортировке взрывчатки и угрозах бывшему президенту США.