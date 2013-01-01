«Горите в аду демократы и гомосексуалы»: что сегодня известно о задержанном за рассылку бомб в США

Он работал стриптизером и разносчиком пиццы. Несмотря на ряд арестов, адвокат Сайока написал ходатайство в суд с просьбой разрешить его подзащитному путешествовать. Так как по его словам, Сизар работал менеджером мужских развлекательных шоу, в рамках программы «Выездной девичник», в том числе координировал заявки, продажи сопутствующих товаров и зарабатывал 100-200 долларов в день. Но эта сумма, согласно ходатайству, могла значительно сократиться, если у обвиняемого не будет разрешения на путешествия. Слова адвоката тогда подтвердил работодатель Сайока Тони Валентайн. Его последнее место работы – New River Pizza &Fresh Kitchen, где Сайок в течение нескольких месяцев развозил пиццу. От туда он уволился в январе 2018 года.

На досуге увлекался бодибилдингом. Его бывшие коллеги отметили журналистам, что Сизар отличался от других коллег и был несколько «чудным, много времени проводил в спортзале, как тупой качок. А поэтому иногда подрабатывал вышибалой в клубах, где исполняли женский стриптиз».

Сэйок вел несколько аккаунтов в соцсетях. На своих страничках подозреваемый делился конспирологическими теориями, к примеру, о том, что Джордж Сорос нанял актеров для антиоружейной кампании после массового убийства во Флориде. Также критиковал политических оппонентов Дональда Трампа и открыто угрожал им – в том числе тем, кому отправил посылки.

Что грозит вероятному подрывнику? В ФБР подтвердили, что бомбы не были муляжами, – хотя экспертам еще предстоит выяснить, существовала ли реальная опасность взрыва. Как заявил директор бюро Кристофер Рэй, каждая бомба состояла из 15-сантиметрового фрагмента пластмассовой трубы, часов, батарейки и взрывчатки. К слову, по данным CNN, на допросе Сэйок сказал, что не планировал кому-либо навредить. На данный момент, если личность подрывника подтвердится, Сэйоку грозит до 48 лет тюрьмы по нескольким обвинениям — в том числе в незаконной транспортировке взрывчатки и угрозах бывшему президенту США.



