ТЕЛЕКРИТИКА

Горел новый телеканал Мураева

Общество

15 октября в Киеве загорелось здание электротехнического завода «Транссигнал» на улице Жилянской. Оказалось, именно там находится помещение нового телеканала народного депутата Евгения Мураева.


Первым об этом сообщил у себя в Facebook бывший министр транспорта Евгений Червоненко. Также он утверждает, что возгорание произошло непосредственно в помещениях телеканала Мураева. Вскоре и сам Евгений Мураев подтвердил информацию.

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Появилась и официальная информация от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:37 возгорание было локализовано, тем самым предотвратив распространение огня на большую площадь, а в 14:57 – ликвидировано. В больницы Киева госпитализированы два человека с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". К тушению пожара были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 30 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется», – говорится в сообщении

Напомним, недавно собственник NewsOne Евгений Мураев написал у себя на странице в Facebook прощальный пост, в котором поблагодарил команду за работу и сообщил, что отныне у скандального оппозиционного телеканала новый владелец.

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