Горел новый телеканал Мураева

Появилась и официальная информация от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:37 возгорание было локализовано, тем самым предотвратив распространение огня на большую площадь, а в 14:57 – ликвидировано. В больницы Киева госпитализированы два человека с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". К тушению пожара были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 30 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется», – говорится в сообщении.

Напомним, недавно собственник NewsOne Евгений Мураев написал у себя на странице в Facebook прощальный пост, в котором поблагодарил команду за работу и сообщил, что отныне у скандального оппозиционного телеканала новый владелец.