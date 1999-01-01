Глеб Гусев — о контенте для «Музея новостей»

Думаю, это самый масштабный и дорогой нативный проект в истории Украины. То, что вы видите здесь на стенах — это хорошая журналистика. У посетителей нет ощущения, что их кормят коммерцией и тут нет оголтелого прославления бренда ТСН. Тем не менее, проект показыавет, как работает ТСН.

В общей сложности «Музей новостей» создавали более ста человек. Нужно было достать экспонаты, договориться с музеями привезти их сюда.