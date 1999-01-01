ТЕЛЕКРИТИКА

Глеб Гусев — о контенте для «Музея новостей»

100 главных новостей Украины, ключевые ньюсмейкеры и поводы для гордости

Общество

Со 2 по 26 марта в «Мистецьком Арсенале» проходит выставка «Музей новостей». «Телекритика» поговорила с журналистом и редактором Глебом Гусевым, который отвечал за контент проекта.

Как это сделано

Думаю, это самый масштабный и дорогой нативный проект в истории Украины. То, что вы видите здесь на стенах — это хорошая журналистика. У посетителей нет ощущения, что их кормят коммерцией и тут нет оголтелого прославления бренда ТСН. Тем не менее, проект показыавет, как работает ТСН.

В общей сложности «Музей новостей» создавали более ста человек. Нужно было достать экспонаты, договориться с музеями привезти их сюда.

«Думаю, это самый масштабный и дорогой нативный проект в истории Украины»

У меня была небольшая команда, которая состояла из режиссера монтажа, редактора, бильд-редактора, переводчика, корректора и трех авторов. Мы подбирали фотографии, писали тексты, собирали комментарии, монтировали видео.

«Хаос»

Мы решили «забомбить» людей новостями в темном помещении, чтобы у них кровь шла из глаз. Для этого погасили свет, покрасили стены в черный, поставили 35 телевизоров, повесили девять плазм и сделали полиэкран на 55 экранов. Везде пустили нарезку новостей, которые переключаются, и включили звук. Монтажер делал полиэкран около двух недель.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Назначение этого зала — выдавливать людей в следующее помещение. Идея была в том, чтобы человек заходил в зал, у него сразу возникал приступ паники и он быстрее убегал. Но оказалось, что люди ведут себя совсем не так. Они останавливаются и начинают медитировать на экраны. Собираются толпы, фотографируются. Когда вокруг много людей это наоборот успокаивает.

«Производство»

Чтобы один маленький четырехминутный сюжет попал в эфир работает очень много людей. Мы написали технический бриф для съемочной группы ТСН, попросили их снять сюжет о том, как они снимают сюжет.

Все начинается с того, что корреспондент «плюсов» выезжает на съемку в детскую колонию в Прилуках. Там записывает интервью с подростками, начальником колонии, работниками. Дальше мы проходим все этапы производства: идет съемка, потом группа возвращаются в редакцию и сливают материал, журналист пишет сюжет, его монтируют, присылают выпускающим редакторам, это все попадает ведущему на монитор, он начитывает подводку и сюжет выходит в эфир. У нас показан весь процесс и в конце можно посмотреть сам сюжет.

Мы еще поместили сюда экран, который объясняет, что такое рейтинги. Всем интересно, что это такое.

Мы взяли один выпуск новостей и на его примере показали в каких местах рейтинг проседает, а где — растет. Сделали также небольшую инфографику о том, что такое рейтинг, зачем его измерять и чем он отличается от доли.

Кроме того, мы выбрали пять самых рейтинговых сюжетов на ТСН за 20 лет. Самые популярные связаны с Евромайданом.

«Независимость»

Этот зал показывает как новости влияют на общество, а общество влияет на новости. Это простые идеи, но очень точные. За счет высокой точности вокруг них можно выстраивать экспозиционные идеи.

Отдельный предмет нашей гордости — флаг, который вносили в Верховную раду во время провозглашения независимости.

Кураторы очень долго договаривались о его экспозиции. Важно было показать его масштаб (4х8 метров) и при этом обеспечить сохранность: у посетителей не должно было быть возможности его испортить. Мы предлагали подвесить его под потолком, завесить проем между двумя колоннами, сделать горизонтальную витрину и разложить его волнами, но ни один из вариантов не подошел.

В итоге Ярослава Гресь все же договорались об экспозиции флага, но только в сложенном виде внутри витрины. Мы также пошили копию такого же размера и поставили караул, который меняется каждые 40 минут.

Это моя любимая фотография. Ее снял Александр Клименко. Здесь он поймал людей на Майдане в первый день августовского путча.

На башне дома профсоюзов видна дата — 19 августа 1991 года. Люди слушают радиоприемник: новости о том, что происходит в Москве. Скорее всего, это ВВС или «Радио Свобода». Для взрослых все очень серьезно. Тут в кадр еще влезли двое пацанов, которые хотят узнать, что интересного происходит. Эта фотография очень круто отражает дух того, что происходило в августе 1991-го.

«Сто новостей»

Самый невыносимо тяжелый в производстве зал. На него ушло ⅔ времени моей работы. Мы решили, что нам нужно выбрать 100 самых важных новостей в истории страны. Новостей, которые определили судьбу страны на годы вперед, дали народу чувство единства и повлияли на имидж Украины в мире. Я сначала делал информационную картину жизни страны за 26 лет. Взял огромную таблицу Excel и начал по рубрикам выписывать основные новости. Их было около 500. Тут мы поняли, что никто не осилит опросник на 500 новостей.

Редакторская группа ТСН сократила этот список до 182 новости, а мы попросили 30 человек оценить каждую новость. В эксперты мы выбирали людей, которые своим примером показывают, что нужно пахать и тогда перед тобой открываются возможности. Здесь есть старшее поколение, есть младшее. Постарались все сбалансировать. В итоге, у нас появилось 100 новостей, которые представляют из себя кашу из дат, цифр, имен, которые мы скомпоновали в сюжеты, которые объясняют, что происходило.

«Евровидение» оказалось символом национального единства»

Сюжеты есть на стенах — это церковь, космос, бокс, ЧАЭС, газ, деньги, основной закон, эпоха Кучмы, приватизация, Евромайдан и Оранжевая революция. Дальше мы придумывали, как их показать. Фотографии, макеты ракет, видео, аудио с пленками Мельниченко, гора мусора из Оранжевой революции.

Три самых популярных экспоната — статуэтки победителей Евровидения Русланы и Джамалы, и костюм Русланы, в котором она выступала. Реально «Евровидение» оказалось символом национального единства. Их победы очень много значат судя по тому, как люди на это реагируют. Здесь огромные очереди, чтобы с ними сфотографироваться.

«Статистика»

Это статистика по той сотне новостей, которые были в предыдущем зале. Они разбиты все по рубрикам. К тому же, у меня была возможность посчитать удельный вес каждого имени в 100 новостях. Меня не удивило, что первое место занял Леонид Кучма. Он во многом создал Украину, заложил принципы коррупционного управления, использование Генпрокуратуры как дубинки.

К сожалению, новости Украины — это довольно мрачно: войны, убийства, стихийные бедствия, катастрофы, коррупция. Новостийщики, как водители скорой помощи. Все, что они видят — это экстренные случаи.

Настоящая жизнь страны и ее отображение в новостях, конечно, сильно отличаются. Главные новости — это то, что 18 млн человек утром проснулись, пошли на работу, вернулись, легли спать и ничего с ними не произошло. Двадцать две тысячи самолетов поднялись в воздух и приземлились и не было никаких катастроф. Но об этом никто не делает телевизионные сюжеты, мы узнаем только об авиакатастрофе.

«Новости Украины — это довольно мрачно»

С другой стороны, делать из «Музея новостей» кладбище тоже было бы неправильно. Поэтому я старался писать тексты и подбирать фотографии не делая акцент на тяжелых событиях.

Поскольку фейковые новости это большой тренд последних полутора-двух лет, мы подумали, что было бы круто их сюда поставить. Взяли десяток реальных новостей, десяток фальшивых, поставили в стол и теперь каждый может прочитать их, вынуть и узнать правда это или фейк.

Я еще выписал десяток критериев, что такое фейковые новости. Медиапрофессионалы умеют их определять, а человек, который просто листает ленту Facebook может не отличить.

«Виртуальная студия»

Это самый популярный зал, здесь бешеные очереди на выходных. Тут есть четыре VR (виртуальная реальность) и три фотозоны, где можно начитать новости, показать погоду. Можно записать новости с телесуфлера, тебя записывают на видео и публикуют на канале «Музея новостей» в YouTube.

«Журналист»

Это снимок Александра Клименко, который он сделал в 1989 году в Донецке. Это шахтерская забастовка. Поскольку это зал «Журналист» мы хотели дать образ журналиста — он простреливает через анфиладу, его видно из второго зала.

Мы нашли эту фотографию, распечатали и поняли, что было бы очень интересно узнать кто в кадре. Прямо сейчас ТСН ищет этого человека и хочет сделать с ним сюжет. Это оператор, который снимает на камеру Sony — значит, иностранец. Скорее всего, оператор какого-то телеканала Восточной Германии.

Это классная иллюстрация тезиса, что новости живут во времени и должны развиваться. Хорошая новость всегда имеет продолжение.

Еще мы специально разбили зал на блоки, которые иллюстрируют из чего состоит работа журналиста. Моя любимая стенка — «Риск». Это пять фотографий корреспондентов ТСН, службы, которая живет войной. При этом, это люди мирных интересов и мы решили это проиллюстрировать.

На этой стене приключения съемочных групп в разных странах мира. Здесь пять сюжетов, когда корреспонденты или ведущие эмоционально реагировали на происходящие события. Мы их спросили о том, как они к этому сами относятся. Должен ли журналист быть эмоционально вовлечен в то, что происходит. Имеет ли он право радоваться, плакать.

Отдельным планшетом мы сделали тест на журналистскую этику. Там описаны абсолютно реальные ситуации, с которыми сталкиваются наши журналисты. Тест прошло уже 500 человек и, кстати, выяснилось, что ответы журналистов и не журналистов в общем-то не отличаются.

«Гордость»

Этот зал для того, чтобы прийти и погордиться.

Спортивные победи, взлет самолета «Мрія», концерты. Мы подумали, какие сюжеты за 26 лет стали событиями, вокруг которых все объединялись. Концерт «Океана Эльзы» в 2013 году во время Евромайдана был таким моментом, когда все в едином порыве переживали единое чувство. Здесь иногда играет песня «Все буде добре» и люди даже слегка танцуют под нее. Устраивают маленькие дискотеки.