Глеб Гусев — о контенте для «Музея новостей»

Со 2 по 26 марта в «Мистецьком Арсенале» проходит выставка «Музей новостей». «Телекритика» поговорила с журналистом и редактором Глебом Гусевым, который отвечал за контент проекта.
Как это сделано
Думаю, это самый масштабный и дорогой нативный проект в истории Украины. То, что вы видите здесь на стенах — это хорошая журналистика. У посетителей нет ощущения, что их кормят коммерцией и тут нет оголтелого прославления бренда ТСН. Тем не менее, проект показыавет, как работает ТСН.
В общей сложности «Музей новостей» создавали более ста человек. Нужно было достать экспонаты, договориться с музеями привезти их сюда.
«Думаю, это самый масштабный и дорогой нативный проект в истории Украины»
У меня была небольшая команда, которая состояла из режиссера монтажа, редактора, бильд-редактора, переводчика, корректора и трех авторов. Мы подбирали фотографии, писали тексты, собирали комментарии, монтировали видео.
«Хаос»
Назначение этого зала — выдавливать людей в следующее помещение. Идея была в том, чтобы человек заходил в зал, у него сразу возникал приступ паники и он быстрее убегал. Но оказалось, что люди ведут себя совсем не так. Они останавливаются и начинают медитировать на экраны. Собираются толпы, фотографируются. Когда вокруг много людей это наоборот успокаивает.
«Производство»
Все начинается с того, что корреспондент «плюсов» выезжает на съемку в детскую колонию в Прилуках. Там записывает интервью с подростками, начальником колонии, работниками. Дальше мы проходим все этапы производства: идет съемка, потом группа возвращаются в редакцию и сливают материал, журналист пишет сюжет, его монтируют, присылают выпускающим редакторам, это все попадает ведущему на монитор, он начитывает подводку и сюжет выходит в эфир. У нас показан весь процесс и в конце можно посмотреть сам сюжет.
Мы еще поместили сюда экран, который объясняет, что такое рейтинги. Всем интересно, что это такое.
Мы взяли один выпуск новостей и на его примере показали в каких местах рейтинг проседает, а где — растет. Сделали также небольшую инфографику о том, что такое рейтинг, зачем его измерять и чем он отличается от доли.
Кроме того, мы выбрали пять самых рейтинговых сюжетов на ТСН за 20 лет. Самые популярные связаны с Евромайданом.
«Независимость»
Этот зал показывает как новости влияют на общество, а общество влияет на новости. Это простые идеи, но очень точные. За счет высокой точности вокруг них можно выстраивать экспозиционные идеи.
Отдельный предмет нашей гордости — флаг, который вносили в Верховную раду во время провозглашения независимости.
Кураторы очень долго договаривались о его экспозиции. Важно было показать его масштаб (4х8 метров) и при этом обеспечить сохранность: у посетителей не должно было быть возможности его испортить. Мы предлагали подвесить его под потолком, завесить проем между двумя колоннами, сделать горизонтальную витрину и разложить его волнами, но ни один из вариантов не подошел.
В итоге Ярослава Гресь все же договорались об экспозиции флага, но только в сложенном виде внутри витрины. Мы также пошили копию такого же размера и поставили караул, который меняется каждые 40 минут.
Это моя любимая фотография. Ее снял Александр Клименко. Здесь он поймал людей на Майдане в первый день августовского путча.
На башне дома профсоюзов видна дата — 19 августа 1991 года. Люди слушают радиоприемник: новости о том, что происходит в Москве. Скорее всего, это ВВС или «Радио Свобода». Для взрослых все очень серьезно. Тут в кадр еще влезли двое пацанов, которые хотят узнать, что интересного происходит. Эта фотография очень круто отражает дух того, что происходило в августе 1991-го.
«Сто новостей»
Самый невыносимо тяжелый в производстве зал. На него ушло ⅔ времени моей работы. Мы решили, что нам нужно выбрать 100 самых важных новостей в истории страны. Новостей, которые определили судьбу страны на годы вперед, дали народу чувство единства и повлияли на имидж Украины в мире. Я сначала делал информационную картину жизни страны за 26 лет. Взял огромную таблицу Excel и начал по рубрикам выписывать основные новости. Их было около 500. Тут мы поняли, что никто не осилит опросник на 500 новостей.
Редакторская группа ТСН сократила этот список до 182 новости, а мы попросили 30 человек оценить каждую новость. В эксперты мы выбирали людей, которые своим примером показывают, что нужно пахать и тогда перед тобой открываются возможности. Здесь есть старшее поколение, есть младшее. Постарались все сбалансировать. В итоге, у нас появилось 100 новостей, которые представляют из себя кашу из дат, цифр, имен, которые мы скомпоновали в сюжеты, которые объясняют, что происходило.
«Евровидение» оказалось символом национального единства»
Сюжеты есть на стенах — это церковь, космос, бокс, ЧАЭС, газ, деньги, основной закон, эпоха Кучмы, приватизация, Евромайдан и Оранжевая революция. Дальше мы придумывали, как их показать. Фотографии, макеты ракет, видео, аудио с пленками Мельниченко, гора мусора из Оранжевой революции.
Три самых популярных экспоната — статуэтки победителей Евровидения Русланы и Джамалы, и костюм Русланы, в котором она выступала. Реально «Евровидение» оказалось символом национального единства. Их победы очень много значат судя по тому, как люди на это реагируют. Здесь огромные очереди, чтобы с ними сфотографироваться.
«Статистика»
К сожалению, новости Украины — это довольно мрачно: войны, убийства, стихийные бедствия, катастрофы, коррупция. Новостийщики, как водители скорой помощи. Все, что они видят — это экстренные случаи.
Настоящая жизнь страны и ее отображение в новостях, конечно, сильно отличаются. Главные новости — это то, что 18 млн человек утром проснулись, пошли на работу, вернулись, легли спать и ничего с ними не произошло. Двадцать две тысячи самолетов поднялись в воздух и приземлились и не было никаких катастроф. Но об этом никто не делает телевизионные сюжеты, мы узнаем только об авиакатастрофе.
«Новости Украины — это довольно мрачно»
С другой стороны, делать из «Музея новостей» кладбище тоже было бы неправильно. Поэтому я старался писать тексты и подбирать фотографии не делая акцент на тяжелых событиях.
Поскольку фейковые новости это большой тренд последних полутора-двух лет, мы подумали, что было бы круто их сюда поставить. Взяли десяток реальных новостей, десяток фальшивых, поставили в стол и теперь каждый может прочитать их, вынуть и узнать правда это или фейк.
«Виртуальная студия»
Это самый популярный зал, здесь бешеные очереди на выходных. Тут есть четыре VR (виртуальная реальность) и три фотозоны, где можно начитать новости, показать погоду. Можно записать новости с телесуфлера, тебя записывают на видео и публикуют на канале «Музея новостей» в YouTube.
«Журналист»
Мы нашли эту фотографию, распечатали и поняли, что было бы очень интересно узнать кто в кадре. Прямо сейчас ТСН ищет этого человека и хочет сделать с ним сюжет. Это оператор, который снимает на камеру Sony — значит, иностранец. Скорее всего, оператор какого-то телеканала Восточной Германии.
Это классная иллюстрация тезиса, что новости живут во времени и должны развиваться. Хорошая новость всегда имеет продолжение.
Еще мы специально разбили зал на блоки, которые иллюстрируют из чего состоит работа журналиста. Моя любимая стенка — «Риск». Это пять фотографий корреспондентов ТСН, службы, которая живет войной. При этом, это люди мирных интересов и мы решили это проиллюстрировать.
На этой стене приключения съемочных групп в разных странах мира. Здесь пять сюжетов, когда корреспонденты или ведущие эмоционально реагировали на происходящие события. Мы их спросили о том, как они к этому сами относятся. Должен ли журналист быть эмоционально вовлечен в то, что происходит. Имеет ли он право радоваться, плакать.