Главред «УП.Життя» Галина Тытыш покинула издание

"Я никогда не писала такие посты, потому что никогда еще не меняла работу. В это трудно поверить - с комфортной среды достаточно трудно идти. Но я уже решилась. Итак, отныне я не главный редактор «УП.Життя» ", - написала она.

Вместо нее главным редактором будет Ольга Сытник, которая до этого работала выпускающим редактором.

Напомним, что в октябре главный редактор проекта «УП.Культура» Катерина Ботанова покинула издание.