Главой Национального союза журналистов избран Сергей Томиленко

Новым председателем Национального союза журналистов (НСЖУ) избран Сергей Томиленко. Как сообщается на сайте организации, такое решение принял XIV очередной съезд НСЖУ.

Всего было выдвинуто шесть кандидатур - первый секретарь НСЖУ Томиленко, секретари НСЖУ Глеб Головченко, Александр Бухтатий, Сергей Омельчук, Виктор Чамара, активист Киевского союза Валерий Бебик.

Напомним, последние три года Томиленко исполнял обязанности председателя организации, после того как Олег Наливайко был назначаен главой Госкомтелерадио.

Фото: Facebook Сергея Томиленко