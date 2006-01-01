Главного редактора украинского Vogue обвиняют в плагиате (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Не успела пройти третья конференция Vogue UA Fashion & Business, как российские глянцевые издания стали распространять новость Telegram-канала «Киёв Фэшн Лавэз» о том, что главред украинского Vogue Ольга Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности.
На канале «Киёв Фэшн Лавэз» пост о факте плагиата слова редактора появился днем в субботу, 28 октября. Приведены фотографии двух страниц – со вступительным словом Шахри Амирхановой (которая тогда была редактором русского Harper’s Bazaar) в выпуске за 2006 год и письмом редактора Ольги Сушко (нынешний главред украинского Vogue) в номере за июнь 2018 года.
В Telegram-канале, конечно, очень резко отреагировали на ситуацию:
«Главный редактор "главного" издания о моде берет из своего архива журнал 12-летней давности и просто пишет чужой текст. Оля, извини конечно, но, может, раз ты такую ху*ню уже делаешь – пора спуститься на землю, а не ходить с умным квазиинтеллектуальным лицом? Ты и правда всех держишь за лохов?» – сказано в сообщении.
Более того, создатели канала предложили своим подписчикам проголосовать: стоит ли Ольге Сушко сложить полномочия. Более 80% подписчиков считают, что стоит.
Напомним, Ольга Сушко заняла должность главного редактора украинского Vogue в 2016 году. До этого она была главредом «Коммерсантъ Weekend». В 2017 году Сушко получила премию Mercedes-Benz Fashion Prize в номинации «Лучший fashion-журналист».
В Vogue Ukraine ситуацию пока не комментируют, поэтому трудно предугадать, какое решение примет руководство SCM в отношении руководителя модного издания.
Авторы канала «Киёв Фэшн Лавэз» обнаружили в Facebook под одной из публикаций о неприятном инциденте комментарий самой Шахри Амирхановой, который мы приводим ниже:
Несколько минут назад в своем Facebook-аккаунте главный редактор украинского Vogue прокомментировала ситуацию и попросила прощения у коллег и самой Шахри Амирхановой.
По словам Ольги, из-за огромного количества работы, большой ответственности и стресса, она иногда поручала писать свои тексты внештатному автору, «с которым обсуждала контекст». В числе таких работ оказалось и злосчастное слово редактора, уличенное в плагиате. Этого автора, чье имя не разглашается, Сушко считала надежным и доверяла ему много лет.