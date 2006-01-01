Главного редактора украинского Vogue обвиняют в плагиате (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Как видим, тексты отличаются всего в нескольких местах, некоторые слова в Ольгином письме просто убрали, а также добавили последний абзац, в котором Сушко говорит о содержании нового номера журнала.

В Telegram-канале, конечно, очень резко отреагировали на ситуацию:

«Главный редактор "главного" издания о моде берет из своего архива журнал 12-летней давности и просто пишет чужой текст. Оля, извини конечно, но, может, раз ты такую ху*ню уже делаешь – пора спуститься на землю, а не ходить с умным квазиинтеллектуальным лицом? Ты и правда всех держишь за лохов?» – сказано в сообщении.

Более того, создатели канала предложили своим подписчикам проголосовать: стоит ли Ольге Сушко сложить полномочия. Более 80% подписчиков считают, что стоит.

Напомним, Ольга Сушко заняла должность главного редактора украинского Vogue в 2016 году. До этого она была главредом «Коммерсантъ Weekend». В 2017 году Сушко получила премию Mercedes-Benz Fashion Prize в номинации «Лучший fashion-журналист».

В Vogue Ukraine ситуацию пока не комментируют, поэтому трудно предугадать, какое решение примет руководство SCM в отношении руководителя модного издания.

Авторы канала «Киёв Фэшн Лавэз» обнаружили в Facebook под одной из публикаций о неприятном инциденте комментарий самой Шахри Амирхановой, который мы приводим ниже: