Главное из фильма-расследования убийства Шеремета

Журналисты изучили массу записей из камер наблюдения. На одной из записей они обнаружили машину - серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Оттуда вышли двое людей и простояли несколько часов, уехав после того, как взрывное устройство было заложено.

Авторы фильма обратились к специалистам из проекта BellIngcat, чтобы те помогли распознать номерной знак автомобиля. Им удалось это сделать. Автомобиль зарегистрирован на некой Натальей Зарецкой. Журналисты нашли ее, однако сначала она ничего не знала про автомобиль и сказала, что девять лет пользуется другим. Позже она вспомнила, что другой человек купил у нее автомобиль и оформить на себя.

Журналисты нашли и его. Он уверял, что машину оформили на него по договоренности. Также он подтвердил, что это он был на записи камер наблюдения. Ничего конкретного, что он там делал так и не ответил. Позже источники журналистов сообщили, что этот человек, Игорь Устименко работал в СБУ до 2014 года. Отметим, что авторы расследования, после презентации фильма, сказали, что так как он работал до 2014 года, то, возможно, может быть завербован ФСБ. К тому же, он учился в Крыму, также они нашли его дочь, которая живет в Санкт-Петербурге и фотографируется с русским флагом.