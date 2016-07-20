Главное из фильма-расследования убийства Шеремета

Сегодня, 10 мая, журналисты проекта журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета - «Убийство Павла».
«Телекритика» сходила на презентацию, посмотрела фильм и послушала, что говорили его авторы. Предлагаем вам главные факты, которые мы узнали из фильма.
В убийстве возможно замешаны сотрудники СБУ
Журналисты изучили массу записей из камер наблюдения. На одной из записей они обнаружили машину - серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Оттуда вышли двое людей и простояли несколько часов, уехав после того, как взрывное устройство было заложено.
Авторы фильма обратились к специалистам из проекта BellIngcat, чтобы те помогли распознать номерной знак автомобиля. Им удалось это сделать. Автомобиль зарегистрирован на некой Натальей Зарецкой. Журналисты нашли ее, однако сначала она ничего не знала про автомобиль и сказала, что девять лет пользуется другим. Позже она вспомнила, что другой человек купил у нее автомобиль и оформить на себя.
Журналисты нашли и его. Он уверял, что машину оформили на него по договоренности. Также он подтвердил, что это он был на записи камер наблюдения. Ничего конкретного, что он там делал так и не ответил. Позже источники журналистов сообщили, что этот человек, Игорь Устименко работал в СБУ до 2014 года. Отметим, что авторы расследования, после презентации фильма, сказали, что так как он работал до 2014 года, то, возможно, может быть завербован ФСБ. К тому же, он учился в Крыму, также они нашли его дочь, которая живет в Санкт-Петербурге и фотографируется с русским флагом.
Журналисты нашли новое видео подозреваемых в убийстве
Правоохранители показывали видео с камер наблюдения, на которой была видна пара женщины и мужчины. Скорее всего, именно они и заложили взрывное убийство под автомобиль Шеремета. Ведь на видео видно, как женщина нагибается на несколько секунд возле машины. Однако на всех черно-белых видео правоохранителей подозреваемые в серой одежде.
Журналистам удалось найти цветное видео, с другой камеры, где видно, что они в черных костюмах, а на спине мужчины выразительный рисунок. На утренних записях с места убийства Шеремета также виден мужчина с таким рисунком на спине.
Власть ничего об этом не говорит
Из представителей власти в фильме приняла участие лишь Хатия Деканоидзе, которая возглавляла Национальную полицию на протяжении четырех месяцев, как раз тогда, когда убили Павла Шеремета. На факты предоставленные журналистами она ничего конкретного не сказала.
Также авторы расследования обратились с запросами в Администрацию президента, СБУ, Генпрокуратуру и МВД. Однако никто из них так и не ответил.
Сотрудники СБУ почистили сервер с видео в деле Шеремета
Сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.
Как сообщил один из авторов расследования Дмитрий Гнап, владелец магазина рассказал, что работники СБУ изъяли сервер с видеозаписями, а когда вернули его, выяснилось, что все файлы с информацией за 2 недели, были удалены.
Стоит отметить, что авторы расследования попросили считать свой фильм первой частью. Они продолжают работать над материалом.