Главные медиаскандалы года

Журналистов обвинили в работе на ДНР, от Савика Шустера настойчиво пытаются избавиться, Роман Скрыпин окончательно поругался с «Громадським», а Зураб Аласания ушел, громко хлопнув дверью.
«Миротворец» и база данных журналистов
В мае центр «Миротворец» опубликовал данные о журналистах, которые когда-либо аккредитовывались для работы на территории ДНР и ЛНР. После появления этого списка журналисты начали получать анонимные угрозы и обвинения в свой адрес.
Публикация списка разделила общество на два лагеря. Одни защищали журналистов и говорили, что это их работа и чтобы качественно ее делать, нужно в том числе ездить на оккупированные территории и общаться с боевиками. Другие (во главе с советником министра МВД Антоном Геращенко, которого связывают с «Миротворцем») утверждали, что в первую очередь нужно думать о государстве и быть его патриотом. В общем, холивар получился знатный.
Роман Скрыпин VS «Громадське»
В начале года наблюдательный совет и общее собрание «Громадського» обвинили одного из создателей и главного идеолога проекта Романа Скрыпина в том, что он присвоил деньги организации. Скрыпин же утверждал, что готов их вернуть, но до сих пор этого не сделал.
Прошел почти год, а разногласия так и не улажены, конфликт стал еще глубже, Роман Скрыпин уже создал несколько новых медиапроектов, а «Громадське» провело ребрендинг издания и сменило доменное имя, ведь право на использование старого Скрыпин отстоял в международном арбитражном суде. Также, на сегодняшний день, есть три иска против «Громадського» - два от Скрыпина и один от Сергея Гришина.
«Заканчивайте эту х*йню» и переписка с ДНР
В этом году телеканал «Интер» регулярно оказывался в эпицентре различных скандалов. Так, сначала голос креативного продюсера программы «Подробности недели» Марии Столяровой во время прямого эфира, посвященного годовщине трагических событий на Майдане, прорвался из неэфирного канала. Она сказала своим сотрудникам быстрее заканчивать, а именно – "Ну-ка, давайте заканчивайте эту х*йню". Соцсети сразу же обвинили ее в неуважении к погибшим, окрестили сепаратистом. Столярова написала заявление об увольнении, а потом и вовсе покинула Украину.
Летом украинские хакеры взломали почту сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности ДНР Татьяны Егоровой и обнаружили у нее переписку с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов «Интер» и «Донбасс».
Из опубликованных писем получалось, что сотрудники каналов утверждали свои материалы с представителями террористической ДНР и даже извинялись за то, что боевиков ДНР назвали «террористами». Для социальных сетей эта новость сразу же стала еще одним поводом покритиковать «Интер» и обвинить канал в работе на Москву.
Зураб Аласания: НСЖУ, Олимпиада и громкая отставка
За время работы главой НТКУ Зураб Аласания нажил себе много врагов. В уходящем году развернулась нешуточная баталия между идеологом Общественного вещания и Национальным союзом журналистов. Так, НСЖУ публично потребовал у премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Аласанию. Сам же менеджер заявил, что обвинения со стороны правления НСЖУ являются давлением реакционеров, которые желают вернуться на свои должности в телекомпании.
Во время проведения Олимпийских игр украинские спортивные журналисты возмутились качеством работы «UA:Перший». В частности, сайт Tribuna.com писал, что телеканал «UA:Перший» во время трансляции Олимпиады систематически пропускает выступления украинских спортсменов. Аласания, в свою очередь, обвинил сайт в том, что тот содействует России в информационной войне против Украины.
А под конец года Аласания и вовсе громко хлопнул дверью. Он написал заявление об отставке и сказал, что надеется хоть таким образом привлечь внимание к проблемам канала.
Савик Шустер: проблемы с налоговой и закрытие канала
2016-й стал, наверное, самым тяжелым годом для популярного ведущего за все время его работы в Украине. Сначала его обвинили в неуплате налогов и завели уголовное дело. Потом Миграционная служба аннулировала разрешение на работу в Украине. Шустер назвал это давлением со стороны власти, но пообещал работать дальше и объявил голодовку. Однако через несколько дней ему возобновили разрешение на работу.
На этом проблемы Савика не закончились. В августе налоговая оштрафовала «Савик Шустер Студию». А суд разрешилпровести обыски у ведущего и на его студии. В конце года стало известно, что канал Савика Шустера 3s.tv прекращаетсвою деятельность.
Все это сопровождалось широким обсуждением в социальных сетях. Большинство пользователей Facebook поддержали претензии к Шустеру и даже радовались закрытию телеканала, чего точно не скажешь о телевизионной аудитории Савика.
«Ревизор» VS «Инспектор Фреймут»
В этом году продолжились судебные разборки между «Новым каналом» и «1+1», которые начались еще в 2014-м. «Новый канал» обвинил «1+1» в плагиате. Суд сначала признал факт нарушения со стороны«1+1» и постановил прекратить выпуск программы «Инспектор Фреймут» и заплатить штраф. Однако юристы «плюсов» подавали жалобы и апелляции, которые также были удовлетворены. В итоге уже не сосчитать количество судов, прошедших по этому делу, а окончательного результата все нет.
В последний раз суд отправил дело «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут» на повторное рассмотрение. Видимо, конец истории мы увидим лишь в следующем году.
«Громадське» VS штаб АТО
Летом штаб АТО заявил, что приостанавливает аккредитацию журналистов «Громадське» из-за якобы раскрытия позиций украинских военных. В «Громадськом» все обвинения опровергли. "«Громадське» не распространяло фото с боевых позиций украинских военных – ни через собственные платформы, ни через личные страницы журналистов в соцсетях", – сказали на канале.
В социальных сетях комментаторы снова разделились на два лагеря. Первые говорили о том, что таким образом просто перекрывают кислород журналистам, чтобы те не могли показывать невыгодную военному руководству страны правду. Другие обвиняли сотрудников «Громадського» как минимум в непрофессионализме, а некоторые – даже в работе на Кремль.
Сергей Лещенко купил квартиру
Покупка народным депутатом (бывшим заместителем главного редактора «Украинской правды») Сергеем Лещенко новой квартиры на улице Ивана Франко за 7,5 млн грн мгновенно стала топовой новостью. Не обсуждал ее только ленивый.
Соцсети спорили – может ли бывший журналист позволить себе купить такую квартиру? Ответ на этот вопрос дало НАБУ – может. Для этого Лещенко пришлось снять деньги с депозита матери, использовать личные сбережения, а также взять в долг у руководителя «Украинской правды» Алены Притулы и своей гражданской супруги Анастасии Топольской.
Поджог и блокада «Интера»
В сентябре подожгли здание новостного продакшена НИС («Национальные информационные системы»), который делает новостные выпуски для «Интера». Вскоре после этого группа активистов под предводительством одиозных Дмитрия Корчинского и Ильи Кивы устроили блокаду телеканала.
Все это традиционно сопровождалось бурным обсуждением в соцсетях. Поджог телеканала, конечно, мало кто поддержал, но в очередной раз отметить «пророссийскую позицию» телеканала желающих было хоть отбавляй.
Телеканалы VS провайдеры
В этом году Верховная рада принялазакон, который кардинально изменил взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января 2017 года каналы смогутполучатьотчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.
Это породило серьезный конфликт между медиагруппами и провайдерами. Некоторые из последних готовы даже отключать популярные телеканалы.