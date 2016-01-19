Главные медиаскандалы года

В мае центр «Миротворец» опубликовал данные о журналистах, которые когда-либо аккредитовывались для работы на территории ДНР и ЛНР. После появления этого списка журналисты начали получать анонимные угрозы и обвинения в свой адрес.

Публикация списка разделила общество на два лагеря. Одни защищали журналистов и говорили, что это их работа и чтобы качественно ее делать, нужно в том числе ездить на оккупированные территории и общаться с боевиками. Другие (во главе с советником министра МВД Антоном Геращенко, которого связывают с «Миротворцем») утверждали, что в первую очередь нужно думать о государстве и быть его патриотом. В общем, холивар получился знатный.