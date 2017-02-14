Глава Нацполиции не знает, удастся ли раскрыть убийство Шеремета

Новоназначенный глава Национальной полиции Сергей Князев не уверен в том, что правоохранительные органы смогут раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета.

Так, на соответствующий вопрос в интервью LB.ua он ответил: "Не знаю. Я - не мольфар".

Князев также подчеркнул, что основной версией мотива убийства журналиста остается его журналистская деятельность."Некоторые версии как второстепенные мы уже отодвинули на задний план, это: конфликты личной жизни, дорабатываем и почти не рассматриваем версию, что объектом правонарушения мог быть не Павел Шеремет", - сказал он.

Напомним, ранее Нацполиция сообщала, что отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства журналиста. Речь идет о следующих версиях: совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью в России и Беларуси; ошибка в объекте преступления, а именно - планировалось убийство владельца УП Алены Притулы;профессиональная деятельность, за критические публикации в издании и выступления на «Радио Вести»; дестабилизация ситуации в стране, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации; конфликтные ситуации в личной жизни, касающиеся семейного, коммерческого и финансового положений.

Подробнее о том, насколько продвинулось следствие в расследовании убийства Павла Шеремета, читайте в нашем материале.