Глава Еврокомиссии призвал Google и Facebook активнее бороться с фейками

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что крупным социальным сетям и IT-концернам, таким как Facebook или Google, следует активно бороться с дезинформацией в интернете, сообщает DW.

Он напомнил, что соцсети взяли на себя обязательство разработать меры, которые помешают распространению фейков, например во время предвыборных кампаний. "Мы проверим, как это может быть реализовано", - отметил глава ЕК.

Вместе с тем, по мнению председателя Бундестага Германии Норберта Ламмерта, механизмов, уже введенных Facebook, не хватает для фильтрации дезинформации, поскольку "рядовой, никому не известный пользователь" оказывается беспомощным в данной ситуации.

Отметим, сейчас правящие партии Германии активно обсуждают, каким образом можно на законодательном уровне обязать соцсети и другие подобные интернет-концерны создать специальные подразделения по защите прав пользователей и установить более жесткие сроки удаления фейков. Кроме того, министерство внутренних дел ФРГ, по информации СМИ, хочет создать центр по борьбе с фейковыми новостями.

Напомним, ранее министр юстиции Германии Хайко Маас обвинил Facebook в зарабатывании крупных сумм на фейковых новостях.

Фото: ec.europa.eu

