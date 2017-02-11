Глава Apple призвал весь мир бороться с фейками

Генеральный директор Apple Тим Кук призвал правительства всех стран и технологические компании бороться с фейковыми новостями, сообщает RNS.
Как заявил он в интервью изданию The Telegraph, огромное количество ложной информации в сети "является большой проблемой большей части мира" и требует серьезных мер. "Всем технологическим компаниям необходимо разработать некоторые меры, которые позволят сократить количество фальшивых новостей", - считает Кук.
Кроме того, глава Apple призвал информировать общественность об угрозе, исходящей от сфабрикованных онлайн-историй и развивать культуру противостояния фейкам. "Она должна быть укоренена в школах, она должна быть укоренена в обществе...Это должна быть всеохватывающая кампания", - подчеркнул он, добавив, что соответствующие меры все же не должны угрожать свободе слова и СМИ.
По словам Кука, угроза фейков состоит в том, что многие люди могут просто не узнать правду, что "в некотором смысле убивает их мозг".
Напомним, в январе Министерство информационной политики Украины обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести механизмы борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте соцсети.
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