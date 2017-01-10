Германия расследует распространение фейковых новостей из-за россиян

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на «The Guardian».



В частности, Федеральная служба защиты конституции Германии подтвердила, что во время кибератаки в декабре прошлого года против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) использовали ту же "инфраструктуру", что и во время взлома серверов немецкого парламента в 2015 году, который приписывают группе российских хакеров APT28.

В ведомстве также отметили, что в прошлом месяце зафиксировали "огромное использование финансовых ресурсов" и развертывание широкого спектра инструментов российской пропаганды для проведения кампании дезинформации, направленной на дестабилизацию правительства Германии.

Россия отрицает участие в кибервойне против западных правительств и учреждений.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ будет использовать все возможные средства, чтобы расследовать распространение фейковых новостей в интернете, заявив, что лучшим ответом будет большая прозрачность.

"Мы имеем дело с феноменом такого размаха, которого мы не видели ранее", - сказал он.

Власти Германии заявили, что Берлин рассматривает возможность создания отдельной группы в правительственной пресс-службе, которая бы конкретно оценивала и реагировала на фейковые новости.