Германия хочет штрафовать соцсети за фейки и агрессию на сумму до $53 млн

Немецкое правительство сегодня одобрило введение штрафов на сумму до $53 млн против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей, сообщает «Русская служба BBC».

По мнению кабинета министров Германии, преступления на почве ненависти, с которыми недостаточно эффективно борются, представляют огромную опасность для мирного единства свободного, открытого и демократического общества.

Законопроект, одобренный правительством, также касается детской порнографии и деятельности, связанной с терроризмом, в интернете.

В случае если документ получит одобрение парламента, у соцсетей будет только 24 часа после поступления жалобы, чтобы удалить посты, которые открыто нарушают немецкий закон.

Напомним, с тех пор как в Германию в 2015 году прибыло более миллиона мигрантов, количество возбуждающих вражду нападок в соцсетях выросло в разы.Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании о том, что они недостаточно эффективно борются с подобным контентом.

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