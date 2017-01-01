ТЕЛЕКРИТИКА

Генпрокуратура воздержится от доступа к телефону Седлецкой

Общество

Как передает «Інтерфакс» со ссылкой на сообщение спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, ведомство исполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и остановит процедуру получения информации с мобильного телефона главного редактора «Схем» Натальи Седлецкой, а также журналистки издания «Новое время» Кристины Бердинских.


На своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры написал о том, что ведомство выполнит требование ЕСПЧ, о котором «Телекритика»сообщала ранее.

Фото: Facebook

«Учитывая то, что эта мера применена Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральная прокуратура Украины остановила процедуру получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н. Ю. Кроме того, аналогичные меры предприняты и в отношении получения такой информации в отношении Бердинских К.", – написал Лысенко.

Напомним, 18 сентября Европейский суд по правам человека направил официальное письмо с ответом на ходатайство главного редактора «Схем» Натальи Седлецкой, в котором говорится, что ЕСПЧ обязывает власти Украины воздержаться от доступа к данным с мобильного телефона журналистки (который был предоставлен ГПУ Печерский судом Киева) до 18 октября. Это даст адвокатам Седлецкой возможность за месяц подготовить и направить в ЕСПЧ полную жалобу, которую рассмотрят «в приоритетном порядке».

Наталья Седлецкая проходит одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. В мае 2017-го Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.

В связи с этим Генпрокуратуре в судебном порядке предоставили право доступа к данным с телефона главного редактора «Схем», в том числе, к информации о местонахождении устройства, СМС-сообщениям, данным о звонках и т. д, что вызвало возмущение у коллег Седлецкой и ряда правозащитных организаций.

Фото: ТСН

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