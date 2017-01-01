Геннадий Москаль просит Нацсовет оценить документалку «112 Украина» о Закарпатье

Глава Закарпатской облгосадминистрации Генналий Москаль обратился в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с просьбой дать оценку документальному фильму «Операция «Паспорт» телеканала «112. Украина». Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Фильм пронизан искажениями, выдумками, манипуляциями и откровенной ложью. Складывается устойчивое впечатление, что журналист приехал в Закарпатье с уже сложившейся уверенностью, что Венгрия готовит захват области, и подбирал для фильма только то (в основном выдумки), что подходит под эту концепцию. А остальные факты или игнорировал, или умалчивал", – считает губернатор.

По его словам, лента «Операция «Паспорт» – это пример нагнетания истерии на межнациональной почве, а не объективная журналистика, и сделана она "по худшим образцам современной российской пропаганды".

В частности, отмечает Москаль, озвученная автором информация о том, что Украина не отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о праве венгров в Карпатском регионе на двойное гражданство не соответствует действительности, поскольку в мае 2014-го МИД Украины вызывал посла Венгрии из-за этого заявления. "Автор фильма не мог этого не знать, поскольку новость с подачи МИД Украины распространили все центральные СМИ, однако намеренно ввел зрителей в заблуждение недостоверной информацией", – уточняет он.

Кроме того, среди ложной закарпатский губернатор называет и информацию в фильме о том, что памятник на Верецком перевале из семи глыб символизирует семь потерянных Венгрией провинций (в том числе Подкарпатскую Русь – прежнее название Закарпатья), поскольку на самом деле глыбы символизируют семь венгерских племен, которые, по убеждению венгерских историков, в конце IX в. перешли через Верецкий перевал в Карпатскую низменность и нашли здесь свою родину. На его сайте приводятся и другие несоответствия.

"Я призываю телеканал «112 Украина» опровергнуть тенденциозную и недостоверную информацию о Закарпатье, опубликованную в фильме «Операция «Паспорт». И дать возможность выразить в эфире объективное мнение, а не выдергивать цитаты, которые подходят под конкретную концепцию и близко не отражают реальной картины.Прошу Нацсовет дать принципиальную оценку перекручиваниям, манипуляциям и откровенной лжи фильма, которые противопоставляют украинцев и венграм, ведут к разжиганию межнациональной розни", – говорит Геннадий Москаль.

В пресс-службе телеканала «112 Украина» «Телекритике» сообщили, что авторы фильма ставили перед собой задачу разобраться в том, представляет ли двойное гражданство угрозу для национальной безопасности Украины, кто и зачем «раздает» вторые паспорта украинцам. "Резонанс, который вызвал фильм после выхода в эфир, обсуждения в СМИ, реакция власти – самое яркое подтверждение тому, что мы не просто затронули актуальную тему, а подняли проблему, которую нельзя замалчивать", – считает канал.

Также в пресс-службе отметили, что в фильме представлены все точки зрения: и представителей местных властей, и правоохранительных органов, и венгерских общин, и участников АТО. "Считаем, что задача журналистов – изложить фактаж и все позиции, а делать выводы и умозаключения, должен зритель. Некоторые политики и СМИ опередили события, большинство ответов на их вопросы будут во второй серии «Операция «Паспорт», которая уже совсем скоро выйдет в эфир", – добавили на «112 Украина».

Напомним, фильм «Операция «Паспорт» вышел на «112 Украина» 5 августа. Его автором является журналист и ведущий программы «Кеш тест» Олег Степовой. Согласно статистике канала, премьеру картины посмотрели более 650 тыс. зрителей в возрасте 18 лет и старше, а с учетом ее повторов – около 1 млн человек.

Фото: moskal.in.ua