Как политические ток-шоу превратились в маппет-шоу, а их участники – во фриков

Ранее «Телекритика» уже делала обзор политической кухни осеннего сезона, но чем ближе зима и старт предвыборной кампании, тем больше политических проектов появляется на экранах. Взять, к примеру, «Народ против», который наконец-то в октябре перезапустился на телеканале ZiK, либо два новых проекта «112 Украина» – «Виклик» (премьера состоялась 26 октября в 19:30) и «Зворотний бік» (премьера состоялась 4 ноября в 17:00). Помимо широкого выбора политических ток-шоу, который ближе к дате выборов, уверена, еще расширится, политические проекты предлагают телезрителям обзор самых актуальных и болезненных для украинского общества тем.

К примеру, выборы на оккупированных территориях и что они будут означать для Украины – выпуск «Свободы слова» от 12 ноября на ICTV, либо – пойдут ли голосовать украинцы за кандидата от объединенной оппозиции (тема выпуска «Украинского формата» от 9 ноября, NewsOne).

Чтобы проследить, как собственники каналов используют ток-шоу в качестве инструмента для продвижения своей политики, а также – каким проектам больше всего доверяют сегодня украинцы, «Телекритика» составила топ политических программ на основе рейтингов за период 22 октября – 12 ноября.