Как политические ток-шоу превратились в маппет-шоу, а их участники – во фриков

Драки, взаимные обвинения и настоящие плевки в сторону оппонентов – у украинских политических ток-шоу есть свой смак, которым сегодня уже мало кого удивишь. Но, когда до выборов в стране остается меньше полугода, даже те, кто полностью равнодушен к политике, включают политические ток-шоу, чтобы понять, что сегодня происходит в кулуарах и за кого отдавать свой голос на очередных президентских выборах.
Ранее «Телекритика» уже делала обзор политической кухни осеннего сезона, но чем ближе зима и старт предвыборной кампании, тем больше политических проектов появляется на экранах. Взять, к примеру, «Народ против», который наконец-то в октябре перезапустился на телеканале ZiK, либо два новых проекта «112 Украина» – «Виклик» (премьера состоялась 26 октября в 19:30) и «Зворотний бік» (премьера состоялась 4 ноября в 17:00). Помимо широкого выбора политических ток-шоу, который ближе к дате выборов, уверена, еще расширится, политические проекты предлагают телезрителям обзор самых актуальных и болезненных для украинского общества тем.
К примеру, выборы на оккупированных территориях и что они будут означать для Украины – выпуск «Свободы слова» от 12 ноября на ICTV, либо – пойдут ли голосовать украинцы за кандидата от объединенной оппозиции (тема выпуска «Украинского формата» от 9 ноября, NewsOne).
Чтобы проследить, как собственники каналов используют ток-шоу в качестве инструмента для продвижения своей политики, а также – каким проектам больше всего доверяют сегодня украинцы, «Телекритика» составила топ политических программ на основе рейтингов за период 22 октября – 12 ноября.
День выхода в эфир: пятница
Ведущие: Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская
Хронометраж: 2 часа 30 минут
Так как социально-политический проект«Виклик» на«112 Украина» – новое ток-шок, которого на момент подготовки статьи вышло всего три выпуска, неудивительно, почему по рейтингам «женская программа» на последнем месте в нашем рейтинге. Когда в конце октября «112 Украина» анонсировал запуск очередного политического ток-шоу, в медиакругах возник достаточно логичный вопрос – зачем телеканалу «112 Украина» второй по масштабности политический проект, который освещает ту же тематику, что и «Пульс», запущенный на канале осенью?
«– Ты кто такой, Леша? Зачем ты меня перебил?
– Я секретарь Комитета по местному самоуправлению.
– Ты не секретарь, Леша. Секретари – с длинными ногами»
(Евгений Червоненко Алексею Гончаренко, «Пульс», 06.11.2018)
Поначалу были предположения, что «Виклик» сделает акцент на социалку, которая из-за нынешних активных политических перетасовок в парламенте и в Верховной раде, освещается постольку-поскольку – эти догадки подтвердил редактор «Виклика» Ярослав Шевченко.
«Я являюсь лидером социалистической партии. И моя задача – вынести всю эту ср*нь из Верховной рады и поставить точку, чтобы страна вздохнула свободно»
(Илья Кива, «Пульс», 30.10.2018)
«Виклик» в плане экспертов берет ниже, ограничиваясь театральными речами бизнесмена Андрея Пальчевского и депутатами Андреем Леоновым («Свобода»), Олегом Куприенко («Радикальна партія») и Александром Ливиком (БПП). Ну и стоит отметить, что ведущие политического шоу Владимир Полуев и Анна Степанец более строги со спикерами, чем Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская.
По рейтингам ток-шоу «Виклик» за период с 22 октября по 2 ноября в среднем вышел на показатели 0,5% rat. и 1,2% shr (вся Украина, 18+).
Дни выхода в эфир: среда, пятница
Ведущий: Василий Голованов
Хронометраж: 3 часа
Главное политическое шоу на NewsOne в осеннем сезоне высокими рейтингами пока не блещет, сохраняя в среднем одинаковые показатели – около 1,4% доли по аудитории 18+ (вся Украина) по пятницам и до 2,3% доли по средам. Из тем генеральный продюсер NewsOne, а также ведущий «Украинского формата» Василий Голованов освещает:«Цены на газ, трагедия в Керчи»(выпуск от 26.10) – 1,3% доли по аудитории 18+ (вся Украина);«Нужно ли защищать свободу слова в Украине»(выпуск от 31.10) – 2,06 % и «Итоги недели» (выпуск от 2.11) – 1,5% доли. Как и конкуренты, NewsOne не смог обойти стороной тему смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк и отставки генпрокурора Луценко. В эфире телеканала эта тема освещалась в среду, 7 ноября.
«Для мене Віктор Медведчук – то ота Медуза Горгона. Пам'ятаєте? У якої замість волосся гадюки і яка [...] на що подивиться – все перетворюється на мертвий камінь»
(Анатолий Гриценко, «Свобода слова», 12.11.2018)
К слову, эту же тему поднимали и на «Прямом» в рамках ток-шоу «Прямой эфир». Вот только, если по зрительскому голосованию на телеканале NewsOne более 80% поддержали инициативу Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, то в эфире «Прямого» сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул назвал решение Бойко «профанацией» и «лично его решением», которое, как заверил политик, не имеет юридической силы.
День выхода в эфир: вторник
Ведущие: Владимир Полуев и Анна Степанец
Хронометраж: 4 часа
Хотя «главным политическим ток-шоу страны» (так называют себя авторы проекта) у «Пульса» стать пока не получилось, выйти на третью позицию по рейтингам для нового на ТВ проекта – достаточно хороший результат. Секрет такого успеха задолго до «Пульса» открыл Савик Шустер в эфире «Шустер live». Для этого нужно пригласить в студию чиновников и политиков высокого ранга из диаметрально противоположных политических сил. При этом надо убедиться, что ранее приглашенные политики уже сходились вместе в студиях политических ток-шоу, и выяснить, чем это все заканчивалось. Далее дело за малым – вовремя дергать за ниточки для достижения нужного накала страстей.
«Я как мужчина выступаю за легализацию короткоствольного нарезного оружия»
(Анатолий Матиос, «Пульс», 23.10.2018)
«У нас немає пульту від Киви»
(Владимир Полуев, «Пульс», 30.10.2018)
День выхода в эфир: понедельник
Ведущий: Вадим Карпьяк
Хронометраж: 1 час
Если политические ток-шок, упомянутые выше, в медиакругах принято считать оппозиционными, судя по приглашенным гостям и векторам, с которыми они подходят к решению тех или иных проблем, то о «Свободе слова» такое сказать сложно. Основными спикерам главного политического ток-шоу на ICTV являются представители действующей власти – премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр образования Лилия Гриневич, и. о. министра финансов Оксана Макарова, министр социальной политики Андрей Рева и т. д.
«Ми зараз усі нагуглені, а маємо бути начитані»
(Олеся Бацман, «Пульс», 19.10.2018)
День выхода в эфир: четверг
Ведущие: Наталья Мосейчук и Сергей Иванов
Хронометраж: 2 часа
«Прошу, не верьте на слово политикам», – обращается к зрителям Наталья Мосейчук перед каждым эфиром. Проект «Право на владу» перезапустился этой осенью с обновленной студией. Но если еще в весеннем сезоне проект «1+1» по рейтингам обгонял своего главного конкурента «Свободу слова» на ICTV, то в осеннем сезоне два проекта по показателям идут практически вплотную, обгоняя друг друга по неделям.
К примеру, с 12 октября до 2 ноября по аудитории 18–54 ( вся Украина) «Свобода слова» по средним показателям опережала «Право на владу» на 0,7% – 7,0% против 6,3%. Украинцев больше интересовала тема повышения тарифов (эфир «Свободы слова» от 22 октября) нежели тема дорог в стране (эфир «Право на владу» от 25 октября) – 7,25% против 5,90% (18–54 [вся Украина]).
«У Украины не было хорошего выбора. Был только плохой и еще худший. Премьер выбрал плохой, и это помогло сохранить стабильность»
(Анна Деревьяненко, «Свобода слова», 22.10.2018)
Ближе к следующей неделе доля главных политических проектов практически сравнялась. Так, выпуск «Свободы слова» от 29 октября на тему ситуации вокруг Азовского моря собрал 6,77% доли по аудитории (18–54 [вся Украина]), в то время как выпуск «Право на владу» от 1 ноября (тема «Что ожидать от выборов 2019?») – 6,6%.
Вырваться по показателям на первое место «Праву на владу» удалось на прошлой неделе. Выпуск, посвященный убийству Катерины Гадзюк (от 8 ноября) при участии городского головы города Херсона Владимира Миколаенко, а также подруги Екатерины Марины Хромых собрал 7,5% доли по аудитории (18-54 [вся Украина]). Выпуск, посвященный херсонской активистке на «Свободе слова», который вышел 5 ноября, набрал только 6,4% по той же аудитории.