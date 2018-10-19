ТЕЛЕКРИТИКА

Как политические ток-шоу превратились в маппет-шоу, а их участники – во фриков

Где зарыт пульт от Кивы?

Общество

Драки, взаимные обвинения и настоящие плевки в сторону оппонентов – у украинских политических ток-шоу есть свой смак, которым сегодня уже мало кого удивишь. Но, когда до выборов в стране остается меньше полугода, даже те, кто полностью равнодушен к политике, включают политические ток-шоу, чтобы понять, что сегодня происходит в кулуарах и за кого отдавать свой голос на очередных президентских выборах.


Ранее «Телекритика» уже делала обзор политической кухни осеннего сезона, но чем ближе зима и старт предвыборной кампании, тем больше политических проектов появляется на экранах. Взять, к примеру, «Народ против», который наконец-то в октябре перезапустился на телеканале ZiK, либо два новых проекта «112 Украина» – «Виклик» (премьера состоялась 26 октября в 19:30) и «Зворотний бік» (премьера состоялась 4 ноября в 17:00). Помимо широкого выбора политических ток-шоу, который ближе к дате выборов, уверена, еще расширится, политические проекты предлагают телезрителям обзор самых актуальных и болезненных для украинского общества тем.

К примеру, выборы на оккупированных территориях и что они будут означать для Украины – выпуск «Свободы слова» от 12 ноября на ICTV, либо – пойдут ли голосовать украинцы за кандидата от объединенной оппозиции (тема выпуска «Украинского формата» от 9 ноября, NewsOne).

Чтобы проследить, как собственники каналов используют ток-шоу в качестве инструмента для продвижения своей политики, а также – каким проектам больше всего доверяют сегодня украинцы, «Телекритика» составила топ политических программ на основе рейтингов за период 22 октября – 12 ноября.

5

«Виклик» на «112 Украина»

Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская

Фото: «112 Украина»

День выхода в эфир: пятница

Ведущие: Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская

Хронометраж: 2 часа 30 минут

Так как социально-политический проект«Виклик» на«112 Украина» – новое ток-шок, которого на момент подготовки статьи вышло всего три выпуска, неудивительно, почему по рейтингам «женская программа» на последнем месте в нашем рейтинге. Когда в конце октября «112 Украина» анонсировал запуск очередного политического ток-шоу, в медиакругах возник достаточно логичный вопрос – зачем телеканалу «112 Украина» второй по масштабности политический проект, который освещает ту же тематику, что и «Пульс», запущенный на канале осенью?

«– Ты кто такой, Леша? Зачем ты меня перебил?

– Я секретарь Комитета по местному самоуправлению.

– Ты не секретарь, Леша. Секретари – с длинными ногами»

(Евгений Червоненко Алексею Гончаренко, «Пульс», 06.11.2018)

Поначалу были предположения, что «Виклик» сделает акцент на социалку, которая из-за нынешних активных политических перетасовок в парламенте и в Верховной раде, освещается постольку-поскольку – эти догадки подтвердил редактор «Виклика» Ярослав Шевченко.

«Я являюсь лидером социалистической партии. И моя задача – вынести всю эту ср*нь из Верховной рады и поставить точку, чтобы страна вздохнула свободно»
(Илья Кива, «Пульс», 30.10.2018)

Такой вектор новосозданной программы помог бы «112 Украина» не только дополнить «Пульс», но и привлечь женскую аудиторию на канал. Первые два выпуска подтвердили предположения медиаобщественности. В первом (от 26 октября) ведущие рассказали про проблемы отопительного сезона в небольших населенных пунктах Украины:
Во втором выпуске (от 2 ноября) подняли не теряющую актуальности среди молодых родителей тему – вакцинация детей:
Но на третьем выпуске (9 ноября) Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская дали задний ход и погрузились в политику, во второй раз на канале за неделю подняв вопросы громкой отставки и эпичного возвращения Юрия Луценко на пост генпрокурора Украины. Как мы помним, эта тема 6 ноября уже обсуждалась в проекте «Пульс».
Разница в подходах к одной и той же теме в двух разных программах «112 Украина» в том, что «Пульс» акцентирует внимание зрителей на мнениях претендентов на пост президента (Илья Кива, Андрей Билецкий), а также таких известных украинскому зрителю деятелей, как экс-глава Донецкой ВГА Павел Жербивский, экс-генпрокурор Святослав Пискун и нардеп Алексей Гончаренко, который на прошлой неделе вновь прославился пламенными высказываниями в сторону оппозиционера Александра Вилкула в эфире телеканала ZiK (выпуск от 5 ноября):

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«Виклик» в плане экспертов берет ниже, ограничиваясь театральными речами бизнесмена Андрея Пальчевского и депутатами Андреем Леоновым («Свобода»), Олегом Куприенко («Радикальна партія») и Александром Ливиком (БПП). Ну и стоит отметить, что ведущие политического шоу Владимир Полуев и Анна Степанец более строги со спикерами, чем Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская.

По рейтингам ток-шоу «Виклик» за период с 22 октября по 2 ноября в среднем вышел на показатели 0,5% rat. и 1,2% shr (вся Украина, 18+).

4

«Український формат» на NewsOne

Заставка «Українського формату»

Дни выхода в эфир: среда, пятница

Ведущий: Василий Голованов

Хронометраж: 3 часа

Главное политическое шоу на NewsOne в осеннем сезоне высокими рейтингами пока не блещет, сохраняя в среднем одинаковые показатели – около 1,4% доли по аудитории 18+ (вся Украина) по пятницам и до 2,3% доли по средам. Из тем генеральный продюсер NewsOne, а также ведущий «Украинского формата» Василий Голованов освещает:«Цены на газ, трагедия в Керчи»(выпуск от 26.10) – 1,3% доли по аудитории 18+ (вся Украина);«Нужно ли защищать свободу слова в Украине»(выпуск от 31.10) – 2,06 % и  «Итоги недели»  (выпуск от 2.11) – 1,5% доли. Как и конкуренты, NewsOne не смог обойти стороной тему смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк и отставки генпрокурора Луценко. В эфире телеканала эта тема освещалась в среду, 7 ноября.

«Для мене Віктор Медведчук – то ота Медуза Горгона. Пам'ятаєте? У якої замість волосся гадюки і яка [...] на що подивиться – все перетворюється на мертвий камінь»
(Анатолий Гриценко, «Свобода слова», 12.11.2018)

До этого выпуска тема гибели активистки уже освещалась в эфире «Свободы слова» в понедельник, 5 ноября, после чего о значении отставки Луценко поговорили в «Пульсе» в выпуске от 6 ноября. А вот чем NewsOne отличился – так это темой последнего выпуска от 9 ноября, в котором Голованов с политологами и Натальей Королевской обсуждали перспективы объединенной оппозиции.

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К слову, эту же тему поднимали и на «Прямом» в рамках ток-шоу «Прямой эфир». Вот только, если по зрительскому голосованию на телеканале NewsOne более 80% поддержали инициативу Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, то в эфире «Прямого» сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул назвал решение Бойко «профанацией» и «лично его решением», которое, как заверил политик, не имеет юридической силы.

3

«Пульс» на «112 Украина»

Анна Степанец и Владимир Полуев

Фото: «112 Украина»

День выхода в эфир: вторник

Ведущие: Владимир Полуев и Анна Степанец

Хронометраж: 4 часа

Хотя «главным политическим ток-шоу страны» (так называют себя авторы проекта) у «Пульса» стать пока не получилось, выйти на третью позицию по рейтингам для нового на ТВ проекта – достаточно хороший результат. Секрет такого успеха задолго до «Пульса» открыл Савик Шустер в эфире «Шустер live». Для этого нужно пригласить в студию чиновников и политиков высокого ранга из диаметрально противоположных политических сил. При этом надо убедиться, что ранее приглашенные политики уже сходились вместе в студиях политических ток-шоу, и выяснить, чем это все заканчивалось. Далее дело за малым – вовремя дергать за ниточки для достижения нужного накала страстей.

«Я как мужчина выступаю за легализацию короткоствольного нарезного оружия»
(Анатолий Матиос, «Пульс», 23.10.2018)

Кстати, помимо звездного набора политиков на «Пульсе» также можно заметить ведущего Василия Голованова, который выступает как политологом, так и представителем телеканала NewsOne. Звездой прямых эфиров «Пульса» пока остается кандидат в президенты от «Социалистической партии» Илья Кива.

«У нас немає пульту від Киви»
(Владимир Полуев, «Пульс», 30.10.2018)

По темам «Пульс» особо не выделяется среди своих конкурентов – тарифы (выпуск от 30 октября), убийство Гандзюк (выпуск от 6 ноября). По показателям от 22 октября до 13 ноября средняя доля проекта составляет 2,5% доли по аудитории 18+ (вся Украина).
2

«Свобода слова» на ICTV

Ведущий «Свободы слова» Вадим Карпьяк

Фото: ICTV

День выхода в эфир: понедельник

Ведущий: Вадим Карпьяк

Хронометраж: 1 час

Если политические ток-шок, упомянутые выше, в медиакругах принято считать оппозиционными, судя по приглашенным гостям и векторам, с которыми они подходят к решению тех или иных проблем, то о «Свободе слова» такое сказать сложно. Основными спикерам главного политического ток-шоу на ICTV являются представители действующей власти – премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр образования Лилия Гриневич, и. о. министра финансов Оксана Макарова, министр социальной политики Андрей Рева и т. д.

«Ми зараз усі нагуглені, а маємо бути начитані»
(Олеся Бацман, «Пульс», 19.10.2018)

Поэтому, если участники дискуссий на «112 Украина» и «NewsOne» щеголяют обвинениями в адрес действующей власти, предлагая свои пути решения проблем, то на «Свободе слова» нынешняя власть оправдывает свои действия, объясняя, к примеру, с помощью включения в прямой эфир командира ВМС Украины из города Одессы Игоря Воронченко появление российских кораблей около берегов Азовского моря и планы реагирования Украины на возможный штурм со стороны РФ. Выпуск по Азовскому морю от 12 ноября набрал 6,4% доли по аудитории 18–54 (вся Украина) и 7,3% по аудитории 18–54 (50k).
1

«Право на владу» на «1+1»

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Фото: «1+1»

День выхода в эфир: четверг

Ведущие: Наталья Мосейчук и Сергей Иванов

Хронометраж: 2 часа

«Прошу, не верьте на слово политикам», – обращается к зрителям Наталья Мосейчук перед каждым эфиром. Проект «Право на владу» перезапустился этой осенью с обновленной студией. Но если еще в весеннем сезоне проект «1+1» по рейтингам обгонял своего главного конкурента «Свободу слова» на ICTV, то в осеннем сезоне два проекта по показателям идут практически вплотную, обгоняя друг друга по неделям.

К примеру, с 12 октября до 2 ноября по аудитории 18–54 ( вся Украина) «Свобода слова» по средним показателям опережала «Право на владу» на 0,7% – 7,0% против 6,3%. Украинцев больше интересовала тема повышения тарифов (эфир «Свободы слова» от 22 октября) нежели тема дорог в стране (эфир «Право на владу» от 25 октября) – 7,25% против 5,90% (18–54 [вся Украина]).

«У Украины не было хорошего выбора. Был только плохой и еще худший. Премьер выбрал плохой, и это помогло сохранить стабильность»
(Анна Деревьяненко, «Свобода слова», 22.10.2018)

Ближе к следующей неделе доля главных политических проектов практически сравнялась. Так, выпуск «Свободы слова» от 29 октября на тему ситуации вокруг Азовского моря собрал 6,77% доли по аудитории (18–54 [вся Украина]), в то время как выпуск «Право на владу» от 1 ноября (тема «Что ожидать от выборов 2019?») – 6,6%.

Вырваться по показателям на первое место «Праву на владу» удалось на прошлой неделе. Выпуск, посвященный убийству Катерины Гадзюк (от 8 ноября) при участии городского головы города Херсона Владимира Миколаенко, а также подруги Екатерины Марины Хромых собрал 7,5% доли по аудитории (18-54 [вся Украина]). Выпуск, посвященный херсонской активистке на «Свободе слова», который вышел 5 ноября, набрал только 6,4% по той же аудитории.

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