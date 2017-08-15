Футурологи рассказали, как роботизация повлияет на востребованность профессий в СМИ

Футурологи прогнозируют востребованность новых профессий, связанных с развитием технологий. Среди них лидируют специалисты по машинному обучению и большим данным, но есть и менее предсказуемые варианты, не связанные с роботизацией.

Как пишет онлайн-журнал «Нож» со ссылкой на данные аналитического портала Glassdoor, помимо разработчиков, будут востребованы копирайтеры для чатботов и дизайнеры интерфейсов, а также журналисты, пишущие про искусственный интеллект, и юристы, решающие вопросы авторского права в этой области.Специалисты по продажам и маркетологи тоже не останутся без работы, поскольку программные продукты нужно будет кому-то предлагать.