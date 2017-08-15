Футурологи рассказали, как роботизация повлияет на востребованность профессий в СМИ

Футурологи прогнозируют востребованность новых профессий, связанных с развитием технологий. Среди них лидируют специалисты по машинному обучению и большим данным, но есть и менее предсказуемые варианты, не связанные с роботизацией.
Как пишет онлайн-журнал «Нож» со ссылкой на данные аналитического портала Glassdoor, помимо разработчиков, будут востребованы копирайтеры для чатботов и дизайнеры интерфейсов, а также журналисты, пишущие про искусственный интеллект, и юристы, решающие вопросы авторского права в этой области.Специалисты по продажам и маркетологи тоже не останутся без работы, поскольку программные продукты нужно будет кому-то предлагать.
А список из 21 профессии будущего в докладе IT-компании Cognizant включает, в частности, детектива в области данных, эксперта по этике, кибер-урбаниста, профессионального слушателя и компаньона для прогулок, фитнес-наставника, куратора памяти и личного финансового помощника.
Кроме того, как ожидается, в ближайшие 10-15 лет техногигантам понадобятся аниматоры для сплочения команд из людей и роботов.
Напомним, американская ежедневная газета The Washington Post уже больше года использует искусственный интеллект. С начала своей работы робот Heliograf написал 850 статей и заработал 500 тыс. кликов для издания.