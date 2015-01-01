ФСБ прослушивала Сущенко с декабря 2015 года

Украинский журналист, корреспондент «Укринформа» во Франции Роман Сущенко находился под наблюдением Федеральной службы безопасности России с конца 2015 года. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал его адвокат Марк Фейгин.

По его словам, прослушка и запись разговоров осуществлялись на основании разрешения суда."Я разговаривал со следователем. Он сказал, что мы ждем результатов экспертизы. Это ряд комплексных экспертиз, компьютерно-техническая, фонографическая экспертизы. Романа записывали давно - с декабря 2015 года, когда он приезжал. На это давалась санкция судом. Это содержится в материалах дела", - сказал Фейгин.

После ознакомления с этими экспертизами защита Сущенко будет оспаривать их. "Мы ознакомимся с результатами экспертиз, напишем ходатайства, касающиеся их. Ни с одной экспертизой мы не согласились. Мы везде писали свои возражения. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено", - отметил адвокат.

Кроме того, Фейгин сообщил, что в феврале президент Петр Порошенко дважды разговаривал с Владимиром Путиным, в том числе речь шла о Сущенко. "Я знаю и некоторые детали, которые сейчас раскрывать преждевременно. Идет медленный процесс попыток переговоров. То, что этот кейс обсуждается, очень позитивно. Я думаю, что в ближайшее время будут известны некоторые результаты этих переговоров", - добавил он.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявляют, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

Фото: ukrinform.ru