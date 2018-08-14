FreeSentsov: режиссера поддержали французские звезды и российский документалист

«С моей стороны это не политический акт – я знаю, что не могу сражаться с собственным правительством. Члены Европейской киноакадемии, Оскаровской киноакадемии обращались к Путину с просьбой помиловать Сенцова – ничего не помогло. Так что это акт сострадания – способ напомнить людям об этом человеке и том, что он нуждается в поддержке», – пояснил режиссер.