FreeSentsov: режиссера поддержали французские звезды и российский документалист

Середина осени принесла очередную волну международных кинофестивалей. Приглашенные на них кинематографисты часто выражают поддержку своим коллегам, находящимся в статусе политзаключенных. В пользу узника Кремля Олега Сенцова на днях высказались Изабель Юппер, Луи Гаррель и Виктор Косаковский.
Французская актриса появилась с плакатом в поддержку украинского режиссера на фото Кристофа Ружжиа. «Изабель Юппер призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных», – написал фотограф.
В свою очередь, французский актер и режиссер Луи Гаррель, который представил на кинофестивале в Сан-Себастьяне свой новый фильм «Верный мужчина», упомянул украинского коллегу во время выступления. Получив награду за лучший сценарий вместе с соавтором Жаном-Клодом Карьером, Гаррель заявил, что хотел бы разделить ее с Сенцовым.
Louis Garrel brought Oleg Sentsov to #66SSIFF during his speech. It's already been 140 days (!) since he started his hunger strike... pic.twitter.com/QBAl3tTFtF— David González (@dgonzalezmtez) September 30, 2018
Однако не только западноевропейские звезды ждут освобождения Сенцова: с тем же требованием на кинофестивале в Цюрихе выступил российский документалист Виктор Косаковский. Себе на рубашку он нашил цифры «139» – по числу дней голодовки Сенцова.
«С моей стороны это не политический акт – я знаю, что не могу сражаться с собственным правительством. Члены Европейской киноакадемии, Оскаровской киноакадемии обращались к Путину с просьбой помиловать Сенцова – ничего не помогло. Так что это акт сострадания – способ напомнить людям об этом человеке и том, что он нуждается в поддержке», – пояснил режиссер.
Напомним, на днях спецпред Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал интервью радио «Эхо Москвы», призвав Россию освободить Сенцова. Он также напомнил, что российские власти насильно дали украинскому режиссеру свое гражданство.