Freedom House и Комитет защиты журналистов осудили украинские санкции

Решение украинских властей о блокировании российских соцсетей и других ресурсов может ограничить доступ украинцев к информации и свободному выражению мнений и убеждений.Об этом в «Громадському» сказал директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

"Нас беспокоит такое решение, в Украине блокируют доступ к медийным ресурсам, сайтам и СМИ. Это может привести к ограничению доступа к информации, обсуждения политических и социально важных вопросов граждан в плюралистической медийной сфере", — пояснил он, добавив, чтоFreedom House, в частности, не видит оснований для блокирования доступа к «Яндексу» и Mail.ru.

В свою очередь, как сообщает «Радио свобода», международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» также осуждает решение украинских властей, которое среди прочего предусматривает и санкции против 41 журналиста и блогера из РФ, Болгарии, Эстонии, Испании и других стран.

"Правительству может нравиться или не нравиться освещение событий, но называние журналистов потенциальной угрозой национальной безопасности не является адекватным ответом", — отметила координатор программ Комитета защиты журналистов в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

Негативно на запрет российских соцсетей и сайтов отреагировал и Госдепартамент США, пишет «Голос Америки». "Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее свобода слова — ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины", - считают в Госдепе. США призывают украинские власти найти пути защитить свои национальные интересы так, чтобы это не подрывало конституционные принципы.

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.