Фотокорреспондента «Букв» могут лишить аккредитации в Раде

Однако, по ее мнению, это фото лишь предлог, а настоящая причина состоит в том, что накануне Бортакову удалось зафиксировать, как Юлия Тимошенко договаривается о встрече с Виктором Балогой."Оба встречу очень не хотели афишировать. Не в последнюю очередь потому, что она состоялась накануне прорыва границы господином Саакашвили. О роли Юлии Владимировны в этом известно всем", – добавила Рошук.

Вице-спикер парламента Оскана Сыроид сообщила «Буквам», что направит письмо в Комитет свободы слова и на имя спикера Андрея Парубия о лишении аккредитации Богдана Бортакова "за неэтичные комментарии".

"Он, сделав фотографию госпожи Кужель, фактически сделал неэтичный комментарий о ее внешности. Если журналисты не знают, что они в парламенте не таблоиды и что они не имеют права делать комментарии о внешности депутатов, ну тогда они не имеют права работать в парламенте", – объяснила она свою позицию.

Фото: Facebook Богдана Бортакова