Фотокорреспондента «Букв» могут лишить аккредитации в Раде

Фотокорреспондент интернет-издания «Буквы» Богдан Бортаков сообщил, что народные депутаты от «Батькивщины» инициируют лишение его аккредитации в Верховной Раде.
Позже совладелец издания Екатерина Рошук рассказала подробности ситуации. Так, по ее словам, поводом для таких действий в отношении Бортакова стала сделанная им фотография нардепа от этой фракции Александры Кужель в сессионном зале. "«Батькивщина» пытается подать фото как проявление сексизма", – пояснила Рошук.
Однако, по ее мнению, это фото лишь предлог, а настоящая причина состоит в том, что накануне Бортакову удалось зафиксировать, как Юлия Тимошенко договаривается о встрече с Виктором Балогой."Оба встречу очень не хотели афишировать. Не в последнюю очередь потому, что она состоялась накануне прорыва границы господином Саакашвили. О роли Юлии Владимировны в этом известно всем", – добавила Рошук.
Вице-спикер парламента Оскана Сыроид сообщила «Буквам», что направит письмо в Комитет свободы слова и на имя спикера Андрея Парубия о лишении аккредитации Богдана Бортакова "за неэтичные комментарии".
"Он, сделав фотографию госпожи Кужель, фактически сделал неэтичный комментарий о ее внешности. Если журналисты не знают, что они в парламенте не таблоиды и что они не имеют права делать комментарии о внешности депутатов, ну тогда они не имеют права работать в парламенте", – объяснила она свою позицию.