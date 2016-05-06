ТЕЛЕКРИТИКА

Фотограф Обамы оригинально троллит Трампа в Instagram

Общество

Американский фотожурналист Пит Соуза, который в течение восьми лет работал личным фотографом 44-го президента США Барака Обамы и покинул эту должность после инаугурации Дональда Трампа, продолжает публиковать снимки Обамы в своем Instagram. И делает он это так, чтобы показать свое отношение к новоизбранному президенту, сообщает Bird In Flight.

Снимки, которые в последнее время появляются в аккаунте Соузы, на первый взгляд, не имеют к Трампу никакого отношения - это архивные фотографии разных лет, на которых Обама общается с подчиненными или встречается с лидерами других стран. При этом многие фото так или иначе намекают на последние действия Трампа.

Например, в ответ на популярность снимка Трампа, на котором он запечатлен в окружении семи помощников, все из которых - мужчины, Соуза выложил старое фото, на котором Обама советуется с помощницами.

Еще один пример - реакция фотографа на подписанный Трампом указ об ужесточении иммиграционной политики.

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После появления новости об отказе президента Мексики Энрике Пенья Ньето ехать на встречу с новоизбранным президентом США Соуза публикует снимок, на котором Обама беседует с главой этого государства, попивая текилу:

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Также последовала реакция фотографа на сообщения о том, что телефонный разговор Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом прошел на повышенных тонах. Он опубликовал прошлогоднюю фотографию, на которой Обама, Тернбулл и премьер-министр Новой Зеландии ведут дружескую беседу.

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Стоит отметить, что такая стратегия публикаций положительно сказывается на числе подписчиков Соузы: когда он уходил с должности фотографа Обамы, на его аккаунт были подписаны 285 тысяч человек, сейчас же у него более 920 тысяч подписчиков.

Больше узнать о Пите Соузе можно узнать из нашего материала «Тот, кто фотографирует Обаму: Пит Соуза покидает Белый дом».

Фото: Pete Souza / The White House



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