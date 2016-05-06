Фотограф Обамы оригинально троллит Трампа в Instagram

Американский фотожурналист Пит Соуза, который в течение восьми лет работал личным фотографом 44-го президента США Барака Обамы и покинул эту должность после инаугурации Дональда Трампа, продолжает публиковать снимки Обамы в своем Instagram. И делает он это так, чтобы показать свое отношение к новоизбранному президенту, сообщает Bird In Flight.

Снимки, которые в последнее время появляются в аккаунте Соузы, на первый взгляд, не имеют к Трампу никакого отношения - это архивные фотографии разных лет, на которых Обама общается с подчиненными или встречается с лидерами других стран. При этом многие фото так или иначе намекают на последние действия Трампа.

Например, в ответ на популярность снимка Трампа, на котором он запечатлен в окружении семи помощников, все из которых - мужчины, Соуза выложил старое фото, на котором Обама советуется с помощницами.

Еще один пример - реакция фотографа на подписанный Трампом указ об ужесточении иммиграционной политики.