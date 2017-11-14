«Физрук», «Холостяк» и «зачем любить»: что еще искали украинцы в Google в 2017-м

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о 17-летней россиянке Диане Шурыгиной, обвинившей своего знакомого-студента в изнасиловании и ставшей героиней российских передач. Сразу за ней следует умершие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. Также украинские пользователи спрашивали у Google о погибшей в ДТП народном депутате Ирине Бережной, умершей российской актрисе Вере Глаголевой, певице Кате Чили, умершем вокалисте группы Linkin Park Честере Беннингтоне, певце Сергее Бабкине, Михеиле Саакашвили и Дональде Трампе.

Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы «Форсаж 8». В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке ‒ «Пираты Карибского моря 5» (2- место), «Гадкий я 3» (3-е), «На 50 оттенков темнее» (4-е), «Тор Рагнарек» (5-е), «Стражи галактики 2» (6-е), «Слуга народа 2» (7-е) и «Тачки 3» (10-е). Еще два фильма ‒ это римейки: новая версия «Оно» (8-е) по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х «Спасатели Малибу» (9-е).

Лидером в категории ТВ-шоу стал седьмой сезон реалити-шоу «Холостяк». За ним следуют Евровидение», «Голос країни», «Мастер шеф», «Зважені та щасливі», «Супермодель по-украински», «Від пацанки до панянки», «Танцы со звездами», «Битва экстрасенсов» и «Оскар». А среди сериалов украинцы чаще всего искали «Физрука», «Игру престолов», «Ольга», «Молодежка», «Киев днем и ночью», «Хороший хлопець», «Полицейский с Рублевки», «Кохання проти долі», «Капитанша» и «Отель «Элеон».