Физический контакт между людьми способен утолять боль

Люди не должны жить изолированно. Доказано, что одиночество приводит к образованию болезней и на 50% увеличивает риск ранней смерти. Писатель Мишель Фиордалисо в своем эссе для New York Times пишет, что даже моменты близости между незнакомыми людьми положительно влияют на способность человека чувствовать и сопереживать.

Оказывается, даже мимолетные прикосновения влияют на наше благополучие. В одном из исследований, опубликованном в журнале Nature, было доказано, что прикосновение обладает обезболивающим и болеутоляющим эффектами. Возможность соприкасаться с другими людьми имеет решающее значение для социального развития человека. Этот факт в последнее время вызывает интерес у психологов и ученых.

Социальные сети делают общение более доступным, но исключают физический контакт между людьми. Возможно, многие болезни, с которыми мы сталкиваемся сегодня, связаны с фактором подобного разъединения. В прошлом году исследователь-нейробиолог Джон Касиопо сказал в интервью изданию The Guardian, что «одиночество похоже на айсберг, оно гораздо глубже, чем видно на поверхности».