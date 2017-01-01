Физический контакт между людьми способен утолять боль

Прикосновение может служить инструментом общения, выражения эмпатии и даже стать обезболивающим средством. Поэтому отложите в сторону свой смартфон и наконец-то начните общаться с близкими вам людьми в реальности.
Люди не должны жить изолированно. Доказано, что одиночество приводит к образованию болезней и на 50% увеличивает риск ранней смерти. Писатель Мишель Фиордалисо в своем эссе для New York Times пишет, что даже моменты близости между незнакомыми людьми положительно влияют на способность человека чувствовать и сопереживать.
Оказывается, даже мимолетные прикосновения влияют на наше благополучие. В одном из исследований, опубликованном в журнале Nature, было доказано, что прикосновение обладает обезболивающим и болеутоляющим эффектами. Возможность соприкасаться с другими людьми имеет решающее значение для социального развития человека. Этот факт в последнее время вызывает интерес у психологов и ученых.
Социальные сети делают общение более доступным, но исключают физический контакт между людьми. Возможно, многие болезни, с которыми мы сталкиваемся сегодня, связаны с фактором подобного разъединения. В прошлом году исследователь-нейробиолог Джон Касиопо сказал в интервью изданию The Guardian, что «одиночество похоже на айсберг, оно гораздо глубже, чем видно на поверхности».
Оказывается, с 1980 года число одиноких людей в мире увеличилось вдвое. И хотя современное общество убеждает нас, что сохранение здоровой физической формы и отказ от табака избавит нас от многих болезней, нужно признать, что физическая связь между людьми также является фундаментальным фактором в продолжительности жизни.
Близкие связи не только способствуют возникновению положительных эмоций, но и защищают от вредного воздействия стресса. Например, объятие близкого друга не только успокаивает, но и продуцирует чувственные гормоны в мозге, такие как серотонин, дофамин и окситоцин. Все это помогает укрепить иммунную систему и предотвратить болезни. Кроме того, физическое прикосновение передает другим людям наши эмоции, такие как благодарность, любовь и симпатия.
Мать Тереза однажды сказала, что в мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от нехватки любви, и была права. Новые исследования ученых подтверждают мудрость ее слов. Держаться за руку с любимым человеком, встречаться с друзьями и семьей так же важно, как и пить больше воды или делать упражнения. Тесные отношения между людьми хоть и не являются единственным важным фактором, но способствуют увеличению продолжительности жизни.