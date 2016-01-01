Фильм о Малевиче и его «Черном квадрате» получил госфинансирование

Госкино заключило с компанией «Фреш Продакшн Ю Эй» контракт о предоставлении фильму «Черный квадрат» государственной финансовой поддержки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о сумме в размере около 2,357 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 3,072 млн грн.

«Черный квадрат» - это полнометражный неигровой фильм, является одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Он расскажет о художнике Казимире Малевиче, его влиянии на искусство ХХ века, его дух и стиль, о его возвращении домой - в Киев.

Автором сценария и режиссером фильма выступил Игорь Малахов, продюсерами - Олег Щербина, Юлия Чернявская и Евгений Захаров.Лента будет сниматься в совместном производстве Украины и Италии, а съемки будут проходить в Украине, Германии, Италии, Франции, США, Великобритании, России и КНР.

По словам создателей ленты, этот фильм - попытка вспомнить о Малевиче по случаю 100-летнего юбилея его легендарного «Черного квадрата».