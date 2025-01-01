Facebook оштрафован за некорректное использование личных данных пользователей

Испанские власти наложили штраф на соцсеть Facebook штраф за использование персональных данных пользователей в рекламных целях. Его размер составил 1,2 млн евро, сообщает DW.

По данным испанского Агентства по защите данных, Facebook собирал персональные данные своих пользователей, не получая "однозначного согласия" от них на их использование, а также не сообщая им, каким образом эта информация может быть использована. Речь идет о такой информации, как пол, религиозные убеждения или личные вкусы и предпочтения.

Поэтому агентство считает, что политика конфиденциальности соцсети "содержит общие и непонятные положения", а отсутствие полученного должным образом согласия пользователей на использование данных является серьезным нарушением правил защиты данных, прописанных в испанском законодательстве.В агентстве также утверждают, что Facebook долгое время не удаляет персональные данные пользователей из своей базы данных даже в тех случаях, когда пользователь обращается к администрации с таким требованием.

Отметим, штраф в размере 1,2 млн евро является небольшим, учитывая размер доходов Facebook от рекламы, в частности во втором квартале они составили $9,2 млрд.

В свою очередь в компании сообщили о намерении обжаловать штраф, уверяя, что не используют указанные испанским агентством персональные данные пользователей в рекламных целях. К тому же, заверили в Facebook, пользователи соцсети сами определяют, какую персональную информацию они добавляют в свои аккаунты.

Напомним, в мае Еврокомиссия оштрафовала Facebook на $120 млн за обман при покупке мессенджера WhatsApp. Тогда компания предоставила некорректную информацию о сделке.

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg