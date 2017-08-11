ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook и Google заподозрили в нанесении вреда читателям СМИ

Общество

Власти Австралии поручили комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей проверить Facebook и Google, чтобы выявить ущерб, который они могут наносить потребителям в сфере СМИ. Информация об этом появилась на Reuters.

Дело в том, что традиционные австралийские медиа не выдерживают онлайн-конкуренции с ними. Это, в свою очередь, вызывает у рынка и властей обеспокоенность, касающуюся будущего журналистики в стране в целом и качества новостей, появления фейков, сокращения рабочих мест и т.д. в частности. Поэтому правительство решило заняться широкой реформой в сфере СМИ, но сначала исследовать, какое именно влияние цифровые платформы типа Facebook и Google оказывают в Австралии.

Бизнес

Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

Глава комиссии Роб Симс пояснил, что во время проверки будет изучено, в частности, не используют ли эти компании свою власть на рынке в коммерческих сделках, нанося ущерб читателям, создателям контента и рекламодателям.

В свою очередь вGoogle сказали, что с нетерпением ждут возможности участвовать в этом процессе.

Фото: Wikimedia.org / Friesehamburg

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