Facebook и Google заподозрили в нанесении вреда читателям СМИ

Власти Австралии поручили комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей проверить Facebook и Google, чтобы выявить ущерб, который они могут наносить потребителям в сфере СМИ. Информация об этом появилась на Reuters.

Дело в том, что традиционные австралийские медиа не выдерживают онлайн-конкуренции с ними. Это, в свою очередь, вызывает у рынка и властей обеспокоенность, касающуюся будущего журналистики в стране в целом и качества новостей, появления фейков, сокращения рабочих мест и т.д. в частности. Поэтому правительство решило заняться широкой реформой в сфере СМИ, но сначала исследовать, какое именно влияние цифровые платформы типа Facebook и Google оказывают в Австралии.