Facebook анонсировал новые инструменты борьбы с буллингом

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на официальный блог соцсети.

Согласно нововведениям, пользователи смогут удалять сразу несколько комментариев к своим публикациям. В Facebook также появятся новые способы поиска и блокировки оскорбительных комментариев по отдельным словам.

Также сообщается, что друзья пользователя смогут сообщать администраторам Facebook о запугивании или издевательствах над потерпевшим. Компания заявляет, что такой вариант подачи жалоб необходим, ведь некоторым жертвам буллинга некомфортно самим сообщать о жестоком обращении с ними.

«Каждый заслуживает ощущения безопасности в Facebook, и важно, чтобы мы помогали людям, которые сталкиваются с хулиганами и притязаниями в интернете. Мы знаем, что наша работа никогда не прекращается, когда речь идет о безопасности людей, и мы будем продолжать слушать отзывы о том, как нам создавать лучшие инструменты и совершенствовать нашу политику», – комментирует руководитель отдела глобальной безопасности компании Facebook.

Также компания пообещала эффективнее защищать общественных деятелей от буллинга и преследований.

«В ближайшие недели мы будем продолжать расширять свою политику, чтобы лучше защитить общественных деятелей от жестокого обращения, независимо от возраста. Например, тяжелые нападения, которые непосредственно касаются этих людей, не будут разрешены в рамках новой политики», – сообщается в блоге Facebook.