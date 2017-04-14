ЕВС может отстранить Россию от Евровидения-2018

Европейский вещательный союз (ЕВС) рассмотрит возможность недопуска России к Евровидению в 2018 году, сообщает «Лента.ру».

Согласно действующим правилам конкурса, РФ может быть лишена права отправить своего представителя в следующем году из-за отказа осуществлять телетрансляцию Евровидения-2017.

По словам организаторов конкурса, вердикт будет вынесен после его проведения в Киеве. "В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — отметили в ЕВС.

Отметим, Россия уже была отстранена от участия в Евровидении в 1999 году после того, как за год до этого отказалась от прямой трансляции конкурса.

Напомним, российский медиахолдинг ВГТРК (каналы «Россия-1», «Россия-24», «РТР-Планета» и др.) и «Первый канал» официально отказались от трансляции Евровидения.А ЕВС сообщил, что у России больше не осталось шансов для участия в Евровидении в этом году. Стране предложили два варианта: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру для участия. Оба предложения «Первый канал» отклонил.

В марте СБУ запретила въезд на три года в Украину участнице Евровидения 2017 от России Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексированный Крым.