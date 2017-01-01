Европейский суд встал на сторону Натальи Седлецкой

Вчера, 18 сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил официальное письмо с ответом на прошение главного редактора “Схем” Натальи Седлецкой.
Об этом сообщает “Радио Свобода”и сама журналистка на своей странице в Facebook.
В официальном письме ЕСПЧ из Страсбурга говорится о том, что суд обязывает власти Украины воздержаться от доступа к данным с мобильного телефона главного редактора “Схем” (который был предоставлен ГПУ Печерский судом Киева) до 18 октября. Это даст адвокатам Седлецкой возможность за месяц подготовить и направить в ЕСПЧ полную жалобу, которую рассмотрят “в приоритетном порядке”.
«Это [решение ЕСПЧ] - мера пресечения, вынесенная судом согласно так называемому Правилу 39. Оно применяется в исключительных случаях - когда существует реальная угроза нарушения прав человека и непоправимых последствий, которые это может повлечь», - написала журналистка.
«Теперь генпрокурор [Юрий] Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена, - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее. Такова процедура», - рассказал "Радио Свободе" адвокат Седлецкой Сергей Заяц.
С полным текстом письма Европейского суда по правам человека можно ознакомиться ниже.
Напомним, Наталья Седлецкая проходит одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. В мае 2017-го Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.
В связи с этим Генпрокуратуре в судебном порядке предоставили право доступа к информации с телефона главного редактора «Схем», в том числе, к информации о местонахождении устройства, СМС-сообщениям, данным о звонках и т.д, что вызвало возмущение у коллег Седлецкой и ряда правозащитных организаций.
Заглавное фото: Facebook Натальи Седлецкой