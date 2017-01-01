Европейский суд встал на сторону Натальи Седлецкой

Об этом сообщает “Радио Свобода”и сама журналистка на своей странице в Facebook.

В официальном письме ЕСПЧ из Страсбурга говорится о том, что суд обязывает власти Украины воздержаться от доступа к данным с мобильного телефона главного редактора “Схем” (который был предоставлен ГПУ Печерский судом Киева) до 18 октября. Это даст адвокатам Седлецкой возможность за месяц подготовить и направить в ЕСПЧ полную жалобу, которую рассмотрят “в приоритетном порядке”.

«Это [решение ЕСПЧ] - мера пресечения, вынесенная судом согласно так называемому Правилу 39. Оно применяется в исключительных случаях - когда существует реальная угроза нарушения прав человека и непоправимых последствий, которые это может повлечь», - написала журналистка.

«Теперь генпрокурор [Юрий] Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена, - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее. Такова процедура», - рассказал "Радио Свободе" адвокат Седлецкой Сергей Заяц.

С полным текстом письма Европейского суда по правам человека можно ознакомиться ниже.