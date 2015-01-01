Европарламент осудил преследования СМИ в Крыму

Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой снова осудил аннексию Россией Крыма, а также нарушения свободы мысли и преследования СМИ, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

Кроме того, депутаты ЕП призывают освободить украинцев, незаконно удерживаемых в России.

"Освободить без дальнейших промедлений всех незаконно и необоснованно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение", - говорится в резолюции.

Как уточняет УНИАН, в частности, в ней упоминаются Олег Сенцов, Роман Сущенко, а также Николай Семена, который находится в Крыму под подпиской о невыезде из-за открытия против него уголовного дела.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию под названием «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе». Документ, в частности, призывает российские власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова, журналиста «Укринформа» Романа Сущенко, а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, среди которых - Николай Семена.

Фото: Flickr / European Parliament