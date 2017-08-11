ТЕЛЕКРИТИКА

Еврокомиссия зовет журналистов для разработки стратегии борьбы с фейками

Общество

Еврокомиссия (ЕК) объявила намерении разработать стратегию борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией.

В связи с этим, как сообщает Poynter, она собирает группу экспертов высокого уровня, которые помогут завершить эту стратегию. В экспертную группу должны войти ученые, представители различных медиаплатформ и гражданских организаций, а также журналисты.

Образование

Правда или фейк: подборка компьютерных игр для фактчекинга

"Нам нужен сбалансированный подход между свободой слова, плюрализмом СМИ и гражданским правом на доступ к разнообразной и надежной информации. И все игроки медиарынка, такие как онлайн-платформы и СМИ, должны сыграть свою роль в выработке этого решения", – отмечают в ЕК.

Подать заявку на участие в этой группе можно до середины декабря, первое заседание группы запланировано на январь. А окончательно стратегия будет представлена весной 2018 года.

Фото: loc.gov / Frederick Burr Opper

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Нацсовет оштрафовал «Люкс ФМ» на 50 тыс. грн

Общество

Из-за угроз к Сони Кошкиной приставлена охрана

Популярное на Телекритике



Дуся

Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар

Культура

8 главных исторических сериалов года

Культура

Зачем смотреть сериал «Вавилон Берлин»

Дуся

Ричард Горн, Даниэла Заюшкина и Полина Лаврова на открытии выставки Романа Михайлова «СТРАХ»