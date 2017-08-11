Еврокомиссия зовет журналистов для разработки стратегии борьбы с фейками

"Нам нужен сбалансированный подход между свободой слова, плюрализмом СМИ и гражданским правом на доступ к разнообразной и надежной информации. И все игроки медиарынка, такие как онлайн-платформы и СМИ, должны сыграть свою роль в выработке этого решения", – отмечают в ЕК.

Подать заявку на участие в этой группе можно до середины декабря, первое заседание группы запланировано на январь. А окончательно стратегия будет представлена весной 2018 года.

Фото: loc.gov / Frederick Burr Opper