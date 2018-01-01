Еврокомиссар призвал РФ пересмотреть дело Сенцова

Письмо было направлено непосредственно главе Министерства юстиции Российской Федерации Александру Коновалову. В нем чешский политик просит пересмотреть дело украинского режиссера.

«Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и учитывая международные обязательства России в области прав человека и освободить господина Сенцова», - написала Йоурова.

Она также указала в письме, что Россия должна предоставить украинской власти и омбудсмену доступ к Сенцову.

Напомним, на днях стало известно, что Украинский культурный фонд (УКФ) профинансирует театральную постановку пьесы “Номера” режиссера Олега Сенцова на 50%, выделив 1 905 887 гривен. Продюсером пьесы выступит Анна Паленчук. Она рассказала “Громадському”, что работа над постановкой уже началась, а кастинг состоялся две недели назад. Премьера "Номеров" запланирована на ноябрь этого года.

Ранее самая большая фракция Европарламента - Европейская народная партия - номинировала политзаключенного Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Сахарова.

По состоянию на 18 сентября 2018 года режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 128-й день.

Фото: ТСН.ua