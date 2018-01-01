Есть идея? Не молчи! Украинские звезды вдохновляют украинцев креативить

Видео о том, как украинские селебритис вдохновляют украинцев, сегодня было представлено в эфире «Сніданок з 1+1». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале программы и в аккаунтах звезд в соцсетях. В своих видеообращениях к украинцам известные люди доказывают, что об идеях говорить нужно, ведь их должен увидеть мир.

В частности, Валентина Хамайко, ведущая «Сніданок. Вихідний», не молчала о своих идеях, и именно поэтому родилась ее первая книга. Лиза Василенко, звезда сериала «Школа», намекает, что, возможно, именно она снимется в сериале победителя. Актер Гарик Бирча рассказал, если бы он молчал о своих идеях, то миллионы украинцев не узнали бы о сериале «Виталька».

Присоединиться к известным украинцам и принять участие во флешмобе может любой желающий. Чтобы поддержать социальную инициативу и вдохновить знакомых не молчать об интересных идеях, нужно рассказать свою историю в соцсетях с хэштегом #янемовчупросвоїідеї или добавив специальную рамку к фото профиля в Facebook.