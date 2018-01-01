Есть идея? Не молчи! Украинские звезды вдохновляют украинцев креативить

В рамках питчинга The Next Big Thing. Generation, организованного «1+1 медиа», украинские звезды присоединились к социальному флешмобу, цель которого – вдохновить украинцев рассказывать о своих идеях и прилагать максимум усилий для их реализации. Так что, если у вас есть какие-то блестящие идеи, достойные реализации, вам сюда – #янемовчупросвоїідеї.
Участие во флешмобе уже успели принять Женя Галич и Дмитрий Каднай, лидеры групп O.Torvald и KADNAY, а также певицы TARABAROVA и Michelle Andrade, певец OLEYNIK, актриса сериала «Школа» Лиза Василенко, ведущий «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев, ведущая «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко, ведущая «ПроФутбол» Александра Лобода и актер Гарик Бирча.
Видео о том, как украинские селебритис вдохновляют украинцев, сегодня было представлено в эфире «Сніданок з 1+1». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале программы и в аккаунтах звезд в соцсетях. В своих видеообращениях к украинцам известные люди доказывают, что об идеях говорить нужно, ведь их должен увидеть мир.
В частности, Валентина Хамайко, ведущая «Сніданок. Вихідний», не молчала о своих идеях, и именно поэтому родилась ее первая книга. Лиза Василенко, звезда сериала «Школа», намекает, что, возможно, именно она снимется в сериале победителя. Актер Гарик Бирча рассказал, если бы он молчал о своих идеях, то миллионы украинцев не узнали бы о сериале «Виталька».
Присоединиться к известным украинцам и принять участие во флешмобе может любой желающий. Чтобы поддержать социальную инициативу и вдохновить знакомых не молчать об интересных идеях, нужно рассказать свою историю в соцсетях с хэштегом #янемовчупросвоїідеї или добавив специальную рамку к фото профиля в Facebook.