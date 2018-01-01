ЕСПЧ обязал власти Украины воздержаться от доступа к телефону Седлецкой на неограниченный срок

Об этом говорится в письме, которое получила редакция «Радио Свобода» от Европейского суда по правам человека 17 октября.

Суд обязал правительство Украины «обеспечить воздержание органов власти от доступа к любым данным, приведенным в решении Апелляционного суда Киева от 18 сентября 2018» на неограниченный срок, то есть – до отдельного распоряжения ЕСПЧ.

На своей странице в Facebook Седлецкая уточнила, что это ограничение на доступ к ее личной информации «может действовать до решения всего дела по существу». Также журналистка отметила, что ее жалобу рассмотрят в приоритетном порядке, и это – победа.

Впервые временные ограничительные меры на доступ к телефону Седлецкой Европейский суд вынес 18 сентября. Тогда решение действовало месяц. Теперь же ЕСПЧ не установил временного ограничения вообще.

Напомним, Апелляционный суд Киева выдал властям Украины разрешение на сбор информации с личного телефона журналистки 18 сентября 2018 года. Уже 25 сентября в Генпрокуратуре сообщили, что по требованию ЕСПЧ процедуру получения информации с мобильного Седлецкой прекратили.

Наталья Седлецкая проходит одним из свидетелей по делу о возможном разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником. В мае 2017-го Сытник якобы дал неофициальное интервью ряду украинских журналистов, раскрыв обстоятельства и подробности досудебного расследования нескольких резонансных уголовных производств.

В связи с этим Генпрокуратуре в судебном порядке предоставили право доступа к информации с телефона главного редактора «Схем», в том числе к информации о местонахождении устройства, СМС-сообщениям, данным о звонках и т. д., что вызвало возмущение у коллег Седлецкой и ряда правозащитных организаций.