Еще одна журналистка покинула Россию из-за угрозы жизни

Ранее в эфире телеканала «Дождь» Венедиктов говорил, что ведущая покинет страну как минимум на полгода из соображений безопасности, но продолжит вести некоторые свои программы в удаленном режиме.

Необходимость «эвакуировать» Ларину он тогда объяснил заявлениями, прозвучавшими от журналиста Владимира Соловьева в эфире «Вести FM». В том эфире обсуждалось нападение на Татьяну Фельгенгауэр и упоминался пост Лариной в Facebook, в котором она опубликовала фотографию напавшего на журналистку с подписью: "Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».

"Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем", – сказал Венедиктов.

Напомним, в сентябре РФ после нескольких нападений покинула российская журналистка Юлия Латынина.

Фото: Facebook Ксении Лариной