Еще одна российская журналистка идет в президенты

Российская журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон собирается бороться за пост президента России на выборах в марте. Об этом она объявила в своем видеообращении.

"Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", – говорит она.

Основной идеей своей программы журналистка обозначила защиту прав женщин и детей. "Мы страна матерей одиночек, на которых всем плевать. Я хочу стать голосом для женщин, чьи права попраны. Я – не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту, из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру и обещаю вам делом подтверждать искренность моих слов", – подчеркивает Гордон.

Как известно, Екатерина Гордон также является учредителем юридической компании «Гордон и сыновья».

Напомним, ранее о своем намерении баллотироваться в президенты РФ сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Фото: gordonzabab.ru