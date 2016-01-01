ЕС требует от Украины наказывать провайдеров за свободный доступ к пиратским сайтам

Представительство Евросоюза в Украине считает, что страна в рамках эффективной защиты прав интеллектуальной собственности должна на законодательном уровне предусмотреть наказание для лиц, причастных к поддержке и созданию пиратских сайтов, сообщает УНИАН.

"Должен быть закон, который предусматривал бы серьезную ответственность за содержание пиратских сайтов. Мы поверим в серьезные намерения Украины бороться с пиратскими сайтами только тогда, когда будет предусмотрено наказание для лиц, причастных к поддержке пиратских сайтов", - говорит руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж.

Кроме того, по его словам, необходимо также предусмотреть наказание для юридических компаний, в частности, провайдеров интернет-услуг за свободный доступ к пиратским онлайн-ресурсам. "Иначе покончить с интернет-пиратством невозможно", - объясняет Бердж.

Такая ответственность была предусмотрена в законопроекте о государственной поддержке кинематографа, который был ветирован президентом. "Мы призываем Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть этот документ и принять соответствующие изменения в законодательство", - добавляет представитель ЕС. В случае пренебрежения правом интеллектуальной собственности, таким образом не выполняя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине грозит ухудшение отношений с Евросоюзом.

По мнению Берджа, недавняя волна закрытия в Украине пиратских онлайн-ресурсов является большим шагом вперед для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, однако этого недостаточно. "Один сайт закрыли, другой – появился. Это битва, которая постоянно продолжается", - отмечает он.

Напомним, 15 ноября 2016 года киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to, а также готовила документы по Ex.ua. Вскоре после появления этой информации ресурс объявил о своем закрытии.