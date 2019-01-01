Елена Коляденко готовит каналу «Украина» новогодний огонек

В проекте примут участие популярные украинские исполнители и ведущие телеканала, сообщает пресс-служба «Украины».

«Наши звезды окажутся в большом концерт-холле, наполненном атмосферой настоящего праздника. Зрителей ждет яркая танцевальная программа с экшен-элементами, с купанием в пенном фонтане, катанием на льду, балетом, хором из блондинок и, конечно, с главным символом года», – цитирует пресс-служба Елену Коляденко.

В проекте будет 30 топовых артистов украинского шоу-бизнеса. В шоу-программе прозвучат лучшие композиции уходящего года, любимые мировые хиты и легендарные украинские песни в новой современной обработке.

«С высоты птичьего полета на огромной скорости мы будем мчаться с хитами года, королевами и королями нашей украинской музыки, закружимся в диско и обхохочемся со смеху от образов и перевоплощений наших звезд. А еще – споем всей страной!», – продолжает Елена Коляденко.

Ранее Коляденко работала с «Украиной» над шоу «З Днем народження, Україно!». Съемки новогоднего шоу состоятся в первые дни декабря. А увидеть программу в эфире канала «Украина» зрители смогут в новогодний вечер.

Фото – канал «Украина»