Экс-журналистка ICTV нуждается в деньгах на лечение рака

Бывшей журналистке телеканала ICTV, основательнице Школы профессиональной журналистики в Ивано-Франковске Оксане Кваснишин необходимо 60 тыс. евро на лечение рака. Об этом

на Facebook-странице по сбору денежных средств «Спасем жизнь Оксане Кваснишин».

"Говорят, просить - это унижение. Все мое существо протестует против этого. Но я не могу ничего с собой поделать. На сегодня известно, что будет шесть курсов химии, затем - операция. А, следовательно, снова шесть курсов химиотерапии. Приблизительная сумма - 60 тыс. евро", - пишет журналистка.

Деньги можно переводить на гривневую карту ПриватБанка мужа Оксаны Кваснишин - 5168 7427 0030 5794, Говера Владимир Антонович.