ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-сотрудник СБУ Устименко явился на допрос по делу Шеремета

Общество

Бывший сотрудник Службы безопасности Игорь Устименко, который находился под домом журналиста Павла Шеремета в ночь, когда была заложена взрывчатка под его автомобиль, пришел на допрос в Нацполицию, сообщает «Украинская правда».

"Он явился на допрос по вызову в соответствии с порядком, установленным Уголовно-процессуальным кодексом", – сказал пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

По его словам, с Устименко сейчас проводятся соответствующие следственные действия, а также продолжается проверка предоставленной журналистами информации.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них – экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

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