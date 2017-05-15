Экс-сотрудник СБУ Устименко явился на допрос по делу Шеремета

Бывший сотрудник Службы безопасности Игорь Устименко, который находился под домом журналиста Павла Шеремета в ночь, когда была заложена взрывчатка под его автомобиль, пришел на допрос в Нацполицию, сообщает «Украинская правда».

"Он явился на допрос по вызову в соответствии с порядком, установленным Уголовно-процессуальным кодексом", – сказал пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

По его словам, с Устименко сейчас проводятся соответствующие следственные действия, а также продолжается проверка предоставленной журналистами информации.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них – экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.