Экс-сотрудник СБУ Устименко не следил за Шереметом – Нацполиция

Бывший сотрудник СБУ, фигурант журналистского расследования об убийстве журналиста Павла Шеремета Игорь Устименко вел наблюдение возле дома Шеремета за другим человеком. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом на заседании парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики рассказала его глава Виктория Сюмар.

"Устименко допросили. Он осуществлял наблюдение за определенным лицом, не имеющим отношения к делу", – сказала Сюмар, ссылаясь на информацию, предоставленную ей в Нацполиции.

По словам главы комитета, в Нацполиции пока не могут сообщить о ходе расследования, поскольку до конца текущей недели проводятся основные допросы и анализ видеоматериала журналистского расследования. Ориентировочно через три недели комитет соберется для заслушивания правоохранителей по расследованию дела об убийстве Шеремета.

"Я очень надеюсь, что нам удастся очень предметно поговорить с конкретным фактам", – добавила Сюмар.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них – экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.